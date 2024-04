Témoignage : Teriimana, 23 ans, décédé face à un chauffard sous alcool et sous ice

Le 2 mars dernier, alors qu'il rentrait du travail au guidon de son scooter, Teriimana, 23 ans, a été percuté de plein fouet. Le chauffard est placé depuis en détention provisoire dans l'attente de son procès pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Il avait consommé de l'alcool et de l'ice, conduisait sans assurance et à grande vitesse. La famille de Teriimana est dévastée.

Miri Tumatariri, Lucile Guichet •

Teriimana avait 23 ans. Ce samedi soir, il rentrait du travail, au guidon de son deux roues. Il avait terminé à 19h.

A Paea, au niveau du temple mormon, il est percuté de plein fouet par un véhicule arrivant de face, dans le sens Taravao-Papeete. Il décède sur place.

Les analyses toxicologiques ont démontré que le conducteur du véhicule, âgé de 29 ans, conduisait sous l'emprise de l'alcool et de l'ice.

La famille du scooteriste décédé ne cache pas sa colère. "L'ice, ça tue, résume sa soeur. Ils sont inconscients et ils sont gourmands : ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont, ils veulent toujours plus. En important l'ice, ils tuent les personnes qui en consomment. Et ils se retrouvent à faire des choses qui se répercutent sur d'autres familles. Nous en sommes la preuve vivante. A cause de ça, nous sommes victimes de l'ice."

Ce soir-là, le chauffard circulait aussi à une vitesse excessive, sans assurance, sans carte grise à son nom et effectuait un dépassement dangereux en franchissant la ligne blanche à la suite d'un premier véhicule, donc avec une visibilité nulle sur la voie d'en face. Sur la voie d'en face, il y avait Teriimana...Le choc a été d'une grande violence. "Notre mère pleure, elle ne s'en remet pas du tout, continue la soeur de Teriimana. C'est une maman célibataire, qui a perdu aussi son mari et là, son fils. Elle se retrouve seule."

Le chauffard passait son examen de policier adjoint. Il venait de passer les écrits et était père depuis peu.

Depuis le 2 mars, il est placé en détention provisoire dans l'attente de son procès pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. "J'ai la rage contre ces personnes. C'est bien de s'excuser, mais derrière il y a des familles qui souffrent. Un jour, il va sortir. Nous, nous n'avons plus mon frère," se désole la soeur de Teriimana.

Il comparaîtra le 23 mai prochain. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison.