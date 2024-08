Tipaerui Grand rouvre les portes de sa maison de quartier

Journée portes ouvertes à la maison de quartier de Tipaerui, avec au programme des activités ludiques et sportives pour les petits et les grands.

Partager :

La Ville de Papeete et sa direction de l’emploi, de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ont organisé ce samedi 24 août une matinée portes ouvertes, à la maison de quartier municipale de Tipaerui-Grand. Sur le thème « Vive mon quartier ! » cette opération vise à permettre aux habitants de se réapproprier la Maison de Quartier et ses équipements, tout en partageant des moments de convivialité.

James Heaux / Hubert Liao •

C’est une matinée ensoleillée, placée sous le signe de la convivialité. La maison de quartier de Tipaerui-Grand rouvre ses portes avec au programme des activités ludiques pour petits et grands.

Heiva Tuahine est l'une des participantes de la journée, elle affirme que ces activités sont "carrément top [...] j'espère qu'il y aura une prochaine fois par contre." Une autre maman témoigne : "Je trouve que c'est bien qu'ils aient ouvert cette maison de quartier, qui a été abandonnée il y a longtemps. C'est bien pour les gens du quartier. Ils ont de la chance d'avoir deux maisons de quartiers dans un seul quartier de Tipaerui." "Ça va éviter aux enfants de notre quartier d'aller jouer plus bas, comme ça, ils ont leur maison de quartier. Ils peuvent faire des jeux et des activités comme ils veulent. Que ça soit les petites journées ou les week-ends " ajoute une femme. La réouverture de cet espace a été rendue possible grâce au recrutement, par la ville de Papeete, d’un animateur, qui prend ses fonctions aujourd’hui. "C’est une manifestation que nous mettons en place chaque année dans différents quartiers, mais sous différentes thématiques. Ici la thématique c'est "Vive mon quartier". L'objectif étant que les habitants de Tipaerui, notamment de Tipaerui Grand, se réapproprient ce lieu qui est dédié aux animations, que ce soit culturelles, sportives, organisées par les associations de quartier elles-mêmes ou en collaboration avec la ville de Papeete." Odile Tchéou - conseillère municipale en charge de la jeunesse de la commune de Papeete

En attendant la construction d’une salle omnisports sur le même site, plusieurs actions de proximité sont programmées jusqu’à la fin de l’année, par la direction de la cohésion sociale de la ville de Papeete.

Partager :