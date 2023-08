Trois bacheliers partent en métropole pour se spécialiser en aquaculture

Ils sont originaires de la presqu'île et ont pour ambition de décrocher une licence en aquaculture. Trois nouveaux bacheliers du lycée agricole John Doom veulent réaliser leur rêve, quitte à laisser famille et amis pour s'installer dans le sud de l'Hexagone.

JH (MEL LG) •

Ils s’appellent Nainoa Ah Min, Manoarii Tinirau et Evans Tuhiri. Les yeux rivés sur leur smarphone, nos bacheliers sont en train de réserver leurs billets de train. Départ prévu dans moins de 3 semaines. "C'est un peu stressant, reconnaît Manoarii. Je ne suis jamais allé en France, c'est la première fois que je vais voyager. On va essayer de tenir le coup."

En réalité aucun des trois n’a déjà mis les pieds en métropole. Nainoa se prédestinait à un métier dans la restauration. Mais tout a basculé lors d’une simple visite. "J'ai découvert ce lycée en 3e, on a découvert le lycée et ça m'a beaucoup plu," raconte Nainoa.

A 18 ans Evans réfléchit déjà comme un chef d’entreprise. S’il a décidé de partir, c’est d’abord pour décrocher un BTS, puis une licence aquacole d’ici trois ans. "Pour moi, l'aquaculture, c'est une filière d'avenir, assure-t-il. C'est un des seuls moyens pour avoir du poisson dans le futur, continuer à en manger parce qu'il y a la surpêche, le nombre d'habitants qui continue d'augmenter...c'est une bonne alternative à la pêche, cela permet de diminuer les importations du Pays et nous rend plus indépendants et autonomes."

Pour sa part le directeur du lycée John Doom se félicite de la décisions de Nainoa, Manoarii et Evans de poursuivre leur cursus en métropole. "Les élèves se sont inscrits sur Parcousup, explique Jean-Pierre Sartorre. A aucun moment, je ne suis intervenu dans leur phase d'admission. C'est après, quand j'ai su qu'ils étaient tous les trois pris en BTS aquaculture dans un établissement que je connais, qu'on a commencé à prendre les contacts avec le directeur et qu'on a commencé à préparer leur départ pour la France."

Inauguré fin 2018, le lycée agricole John Doom de Taravao propose deux formations professionnelles, un bac pro bio industrie de transformation et un bac pro aquacole.

Malgré la séparation avec leurs familles respectives, nos trois mousquetaires sont déterminés à prendre l’avion, le 26 août prochain.

Le reportage de James Heaux et Jérôme Lee :