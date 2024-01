Un médecin accusé de viols par deux femmes

Le praticien a été placé en garde à vue, mardi 9 janvier, dans les locaux de la Direction territoriale de la police nationale. L'homme nie les accusations et assure que les relations étaient consenties. Les deux femmes maintiennent, elles, leurs accusations de viols.

Polynésie la 1ère (MLSF) •

C'est une information de nos confrères de TNTV. Un médecin est accusé de viols par deux femmes de son entourage. Suite à une enquête préliminaire ouverte pour "viols", le praticien a été placé en garde à vue et entendu par les policiers de la DTPN, la Direction territoriale de la police nationale, mardi 9 janvier.

Ce mercredi, toujours selon nos confrères de TNTV, le médecin et les deux femmes qui l'accusent ont été confrontés. Le mis en cause a réfuté les faits et parle de relations "consenties". Les deux plaignantes maintiennent, elles, leurs accusations de "viols".

Le médecin a été remis en liberté suite à sa garde à vue. L'enquête se poursuit.