Une plomberie solidaire pour les usagers en situation de précarité

L’association FACE Polynésie agir contre l’exclusion, a signé le 11 septembre, un partenariat avec les communes de Papeete et Pirae et la Polynésienne des eaux pour la mise en place de la première plomberie solidaire de Polynésie. Grâce à ce dispositif, les usagers en situation de précarité pourront bénéficier d’un service de plomberie minimum.

L’aboutissement d’un long travail de recherche pour l’association FACE de Tipaerui, à Papeete : il a fallu faire appel à des professionnels du secteur et trouver des financements auprès du Pays notamment, par le biais de la direction de l’environnement. « Le plus gros challenge maintenant, c’est de trouver un chargé de mission qui sera responsable de ces jeunes, précise Sylvain Pauwels directeur général de Face. On est en train de chercher. Il faut qu’il parle le même discours que les jeunes, mais aussi qu’il soit bricoleur ».

L’association d’entreprises souhaite prendre sous son aile 4 à 6 plombiers. Des jeunes issus du service civique ou en difficulté d’insertion professionnelle. "C'est pour nous hyper important : ça va leur donner quelques notions de plomberie, mais ils vont aussi surtout être formés pendant deux semaines par un plombier professionnel, sur le diagnostic et les interventions," explique Mathieu Descetres, directeur général de la Polynésienne des eaux.

L’association compte déjà une cinquantaine de jeunes en difficulté professionnelle. Une section s’occupe de redonner vie aux textiles usagés et une autre, de démonter et reconditionner du matériel informatique.

"Depuis que j'ai commencé, j'ai appris à travailler en équipe, raconteTutavae Paofai qui y travaille depuis 4 mois comme contractuel en service civique. Il faut aussi anticiper le travail et réagir vite."

L’association prévoit de mener ses premiers diagnostics de plomberie solidaire au 4eme semestre 2024 à Papeete et Pirae.