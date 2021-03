Portraits de “self-made women”

Elles sont quatre. Des jeunes femmes dynamiques qui ont fondé une socité de coaching. Elles travaillent avec le tribunal, des ministères ou des particuliers. En 5 ans elles ont développé leur entreprise sans rapports hiérarchiques et ça marche…

Notre force c’est qu’on est dans l’humain, on est vraies et aujourd’hui on a besoin d’authenticité

Aurélie Thorez associée de la société API ORA