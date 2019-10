Punaauia : réunir et fédérer les familles des quartiers

Interview

Dans quelle mesure peut-on améliorer la cohésion sociale au sein des quartiers populaires ? En réunissant les familles autour d'un rendez-vous sportif, ludique et convivial... C'est en tout cas l'idée de la ville de Punaauia.Le challenge trilogie Family permet aux habitants de quatre quartiers prioritaires de se rencontrer le temps d'une journée...Un moyen aussi de mettre fin aux rivalités entre les différents secteurs de la ville. "L'idée est de les rassembler, de les fédérer et de les faire participer à des ateliers. L'idée est aussi de transmettre les savoirs intergénérationels", explique Maruia pere, agent communal et coordinatrice du projet.