Rentrée compliquée pour de nombreux établissements scolaires

Un élève sur cinq et de nombreux enseignants manquent à l’appel en raison de la crise sanitaire.

Webmaster •

Rentrée chaotique pour de nombreux établissements scolaires qui doivent composer avec le covid. De nombreux élèves et enseignants sont malades et poussent la direction de leurs établissements à rendre des mesures radicales. Certains écoliers ont à peine posé les pieds dans leurs classes qu'ils sont de nouveau contraints d'en sortir. Les communes de Punaauia et de Makemo ont d'ores et déjà pris la décision de fermer certains établissements. Toutes les écoles de Moorea ainsi que le CJA ferment leurs portes dès mercredi 18 août jusqu'au 24 août. Même scénario pour le collège de Taravao qui n’accueillera pas d’élèves de mercredi 18 à vendredi 27 août. Tous les cours y sont annulés.

Au total, seize écoles et trois collèges ont pris des mesures radicales.