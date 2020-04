Confinement oblige, les établissements scolaires restent fermés en dépit de la reprise des cours. Des fascicules d’apprentissage sont délivrés aux familles non connectées.



Rentrée : distribution de livrets scolaires pour les familles non connectées

Il n'y a ni professeurs, ni élèves dans les classes mais la rentrée scolaire a bien eue lieu lundi 6 avril, comme prévu, pour les 60 000 scolaires du 1er et du second degré de Polynésie. Certains de ces élèves étaient en visio conférence avec leurs enseignants là ou d’autres, ceux qui n’ont pas accès à Internet ont reçu des livrets scolaires. Ces fascicules doivent permettre aux plus petits, au sein des familles non connectées, de poursuivre leur apprentissage. A la demande du gouvernement, les mairies sont mises à contribution pour les délivrer. A Faa’a par exemple, 200 documents remis à proximité de l'école Teroma.