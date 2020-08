Une rentrée universitaire apparemment normale

Les étudiants de l’université de Polynésie ont fait leur rentrée ce lundi 24 août. 3 journées sont organisées pour les familiariser avec leur nouvel environnement. Une rentrée à l’heure de la covid sans trop de perturbations.





1700 inscriptions en première année

Il faut que ces gestes durent ce n’est pas seulement aujourd’hui ou cette semaine, il faut que l’effort dure tout le temps Patrick Campolsini, Président de l'Université de Polynésie Française

Aujourd'hui, a eu lieu la rentrée de l'université. Près de 1700 étudiants ont fait leur rentrée en première année, plus de 3500 au total. Pas de cours pour la première journée, seulement un briefing sur les plannings, les cours, les attentes de l'établissement, ainsi que le rappel des règles sanitaires pour le bon déroulement des cours. C'est d'ailleurs le président de l'univesité lui même qui a commencé son discours de bienvenue par le rappel des gestes barrières.L’épidémie de la covid n’a pas perturbé notablement cette rentrée si ce n’est qu’il a fallu adapter les locaux aux gestes barrières et mettre en place des procédures, comme désinfecter les claviers des salles informatiques entre chaque cours.Regardez ce reportage de Nicolas Suire et Hiro Terorotua :