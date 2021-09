Teahupoo : des riverains s’inquiètent des extractions dans la rivière Fauoro

Des extractions ont été réalisées dans la rivière de Fauoro à Teahupoo. Après un premier curage suite à la forte houle du mois d'août, un second a lieu à l'embouchure par l'Équipement la semaine passée. Des travaux qui inquiètent les habitants.

A Teahupoo, des riverains du PK0 s’inquiètent des extractions réalisées dans la rivière de Fauoro. Un premier curage avait déjà eu lieu suite à la forte houle du mois d'août dernier. Mais c'est le second curage, qui a été réalisé au cours de la semaine passée par les services de l'équipement, qui pose désormais problème. Une montagne d’agrégats a été érigée suite à ces travaux.

La mairie précise que les tout-venant ont été utilisés pour combler les servitudes et les berges. "On a essayé de faire la demande d'autorisation pour que la commune puisse récupérer ces tout-venant pour pouvoir emblayer nos servitudes là où c'est vraiment abîmé et aussi les bords de mer où ça été cassé avec la houle qu'il y a eu dernièrement", explique Tetuanui Hamnlin, maire de Taiarapu-ouest.

De son coté, l’association Vai ara o Teahupo’o regrette que du sable de la rivière et non du tout-venant aient été utilisés pour combler les servitudes, peines perdues selon Timery Levy, membre de l'association.