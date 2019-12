Téléthon : "La Polynésie est régulière depuis quelques années"

C’est parti pour le Téléthon. Depuis 8h et jusqu’à demain 19h vous pouvez adresser vos dons en appelant le 44.36.37.



Les précisions de Manutea Gay

" Il y a des enfants qui attendent d'être guéris"

Téléthon : la Polynésie est régulière depuis plusieurs années

12 millions de francs, c'est le montant récolté l’an dernier grâce au Téléthon. Les organisateurs espèrent faire mieux cette année pour aider à faire avancer la recherche et trouver un traitement pour les malades de myopathie.Écoutez les précisions de Manutea Gay membre de la coordination Téléthon au micro de Suliane Favennec.Les opérations du Téléthon en Polynésie avaient récolté 400 000 fcfp ce matin.Les membres de l'association se battent pour faciliter le quotidien d'enfants et de parents. Les bénéfices sont utilisés en majorité pour la recherche et aussi pour la prise en charge des malades. Heiani est la maman d’un petit garçon de 10 ans. Il est atteint de la myopathie de Duchène. Écoutez-la, elle décrit la maladie de son fils.