Volley-ball : quand les jeunes s'adonnent à leur sport favori

Ils étaient presque 200 à avoir participé, samedi 15 février, aux finales du challenge des îles du Vent. Il y avait 6 catégories différentes et 3 des 4 districts étaient représentés, toujours dans un bon esprit. Car l'objectif principal était bien la promotion du volley-ball auprès des plus jeunes.

Polynésie la 1ère (MLSF), Maruki Dury •

Ils ont entre 6 et 13 ans et disputent pour certains leur première phase finale d’une compétition de volley-ball. Plusieurs clubs sont venus de loin, samedi, du côté de Mahina, où des dizaines de matchs ont été organisés dans les catégories poussins, benjamins et minimes. Chez les filles comme les garçons.Un constat ressort : les bases du jeu sont bien là et la passion du volley-ball tient souvent de famille. "Ca fait depuis l'année dernière qu'elles ont commencé (...) Elles aiment le volley-ball, c'est de famille", confie Tiheini Tereino, maman d'une joueuse du club de l'AS Puna.Peu importe l’âge ou le niveau, les participants au challenge ont tendance à se mettre la pression. Du coup, les entraîneurs sont aussi là pour les rassurer. "Ils pensent qu'on doit venir ici pour gagner mais non vous venez ici et vous découvrez énormément de clubs", explique Moea Teotahi de l'AS CJP de Pueu