Thomas Loux, graine de génie

Seulement cent places sont disponibles en école Polytechnique et plusieurs milliers de candidats veulent y accéder.

Pas de quoi faire frissonner Thomas Loux. Le jeune homme a des compétences hors norme.

Je suis super content de pouvoir représenter l'Outre-Mer et Tahiti là-bas. Intégrer cette école est une motivation que j'ai depuis longtemps . Il y a tellement peu de personnes qui accèdent à ce niveau d'étude. On terme d'école d'ingénieur, on peut difficilement faire mieux.

Thomas Loux