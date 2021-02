Hao : le cross scolaire a pu enfin avoir lieu

Sur l'atoll de Hao dans les Tuamotu, les 127 élèves de l'école primaire se sont affrontés ce mercredi 17 février lors du cross annuel, plusieurs fois reporté à cause de la Covid-19. L'évènement a donc finalement eu lieu pour la plus grande joie des élèves et des parents.

Plusieurs fois reporté à cause des restrictions sanitaires, le cross de l'école primaire de Hao a finalement pu se dérouler avec toutes les autorisations nécessaires et sous le contrôle des pouvoirs publics, de la police municipale, gendarmerie et pompiers. Eau, boissons chocolatées, salades et jus de fruits... Des moyens ont été mis en œuvre pour prévenir d'éventuels malaise ou hypoglycémie par l'APE ( association des parents d'élèves) et la coopérative de l'école.

A 8h, tous les élèves se sont réunis sur la place de la mairie pour prendre le départ de ce cross scolaire. Chaque classe aavait son parcours qui lui était propre : quelques dizaines de mètres pour les élèves de maternelle jusqu'à plusieurs centaines pour les plus grands de CM2.

La joie et l'enthousiasme pouvaient se lire sur tous les visages des petits et grands puisque cet événement est le premier de l'année. "L'évènement est un réel succès. Les parents sont contents, cela leur a permis de sortir un peu de chez eux", explique Maeva Puraga, institutrice de CM1.