Vaimalama en campagne contre le harcèlement scolaire

Miss France se fait la voix de la campagne contre le harcèlement scolaire de la DGEE.

Polynésie la 1ère (IB) •

Insultes, menaces, bousculades : arrête ça maintenant !



700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire en France : et en Polynésie ?

Coïncidence ou calcul, la vidéo de la DGEE (Direction générale de l’éducation et des enseignements) contre lea été publiée dans la soirée du lundi 2 décembre, à quelques heures de l'anniversaire de notre Miss France Vaimalama Chaves, qui fête aujourd'hui ses 25 ans.une cause qui importait à Vaimalama Chaves, car elle a en elle-même été victime . Elle s'est beaucoup exprimée dans les médias à ce sujet et a même participé, en mars dernier, aux assises du harcèlement scolaire qui se sont tenues à Lyon.La DGEE est en train de recenser le nombre de victimes de harcèlement scolaire en Polynésie française, les chiffres n'ont pas été communiqués à ce jour.