Vaimalama Chaves chante pour le Téléthon

Lors de la grande soirée du Téléthon sur France 2, la Miss France 2019 a repris avec une chorale la chanson "Jardin d'hiver"

Polynésie la 1ère (MLSF) •

Vaimalama Chaves a participé au Téléthon en musique. La Miss France 2019, qui remettra sa couronne le 14 décembre prochain, a chanté accompagné d'une chorale la chanson "Jardin d'hiver".En Métropole, le compteur de la 33e édition du Téléthon a atteint 74,6 millions d'euros, dimanche 8 décembre. Des promesses de dons en hausse par rapport à l'édition 2018 où l'événement caritatif avait été bousculé par la mobilisation des "gilets jaunes". Le compteur final affichait 74 569 212 euros contre un total de 69,3 euros en 2018, sans toutefois revenir au niveau de l'édition 2017 qui avait récolté 75,6 millions d'euros."Ce Téléthon 2019 est celui des promesses tenues. Il y a trente ans, il n'y avait rien. La plupart des maladies rares ne portaient même pas de nom. Aujourd'hui, les victoires scientifiques portent des prénoms. Je veux dire aux Français combien je suis reconnaissante de leur générosité et de leur fidélité. Sans eux, rien n'aurait été possible, et grâce à eux tout devient possible. Ce compteur du Téléthon 2019, il est crucial car il annonce les victoires de demain. Ces victoires pour Jonas et tous ceux qui attendent" a estimé Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon, dans un communiqué à l'issue des trente heures de marathon.