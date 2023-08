(VEVO) Vega, les ailes du prairial : clap de fin

Un magazine à suivre mercredi 6 septembre à 19h30.

C’est une page de l’histoire de l’aéronautique navale qui se tourne. « Vega » l’hélicoptère Alouette III embarqué sur la frégate Prairial a pris sa retraite après 20 ans d’exploitation ici au fenua et dans la zone Asie/Pacifique. Elle aura accompagné des générations de marins, remplissant à peu près toutes les missions possibles qui lui ont été confiées.

Fidèle compagnon de la flotte française pendant six décennies, l’Alouette III aura été « un vrai couteau suisse, et cet hélicoptère aura pratiquement tout fait ».

Elle, (l’Alouette III) était là depuis tellement longtemps (20 ans) qu’on avait presque fini par la penser immortelle. Mais même les machines les plus robustes ont une fin. Le mythique hélicoptère a donc fait ses adieux à la Marine nationale.

Une équipe de la rédaction de Polynésie la 1ère (Jacques Damour, journaliste accrédité Défense et Hitimana Qui) a exceptionnellement pu embarquer à bord de la frégate pendant quelques jours et ont immortalisé les dernières missions et heures d’exploitation de l’appareil.

Vevo vous fera entre autres vivre le dernier décollage de Vega depuis le pont d’envol de la frégate ainsi que son tout dernier atterrissage au Groupement aéronautique de Faa'a.