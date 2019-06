Les 3 mules interpellées le week-end dernier mises en examen pour transport et détention de stupéfiants. Elles ont été présentées ce soir à un juge d’instruction. Les 3 jeunes femmes avaient été interceptées avec près de 7 000 comprimés d’ecstasy et 30 kilos de Haschisch dans leurs bagages. Elles ont été placées en détention provisoire et comparaîtront ce vendredi devant le juge des Libertés et de la Détention. Leurs avocats ont demandé un délai supplémentaire pour préparer leur défense. Les 3 jeunes prévenues âgées de 18 à 19 ans ont affirmé ne pas se connaître mais selon les premiers éléments de l’enquête, elles vivraient dans le même quartier à Paris.