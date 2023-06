30€ supplémentaires pour les étudiants boursiers ultramarins : un coup de pouce bienvenu à La Réunion

Dès la rentrée prochaine, la bourse du CROUS des étudiants ultramarins sera revalorisée de 30€.

Ils s'ajoutent à la hausse de 37€ annoncée en mars pour tous les boursiers. La cheffe du gouvernement fait l'addition : cela fera une hausse totale de 67€ par mois.

Une aide pour prendre en considération les coûts élevés de la vie en Outre-Mer, durement touchés par l'inflation. Une bonne nouvelle pour les étudiants réunionnais. Mais pour l'UNEF, ce n'est pas suffisant.

Cette aide spécifique du gouvernement est bien accueillie par Maya. Elle suit des études de droit. Malgré l’aide de ses parents, son budget alimentation est grignoté par l'inflation. Cet argent en plus n'est pas négligeable. Pour elle, "ça paie déjà une partie des courses".

Emmanuelle, elle, vit dans un studio. Entre son loyer, ses charges et la nourriture, sa bourse suffit plus.

Quand on va faire les courses on pense en avoir pour 20€ puis finalement c’est 40€. Alors on se dit qu’on va manger des nouilles. On doit même choisir entre avoir un repas complet le midi ou manger aussi le soir.