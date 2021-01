4 janvier 2021 : journée mondiale du braille

IP / MC •

Pour célébrer la naissance de Louis Braille, le 4 janvier a été déclarée Journée Mondiale du Braille en 2001. Cette journée est l'occasion de souligner le handicap dont souffrent les aveugles et les mal-voyants, mais aussi de rappeler l'existence du braille, un alphabet tactile.

Braille, né le 4 janvier 1809 à Coupvray et mort le 6 janvier 1852 à Paris, est un enseignant, inventeur et musicien français, qui n'est pas né aveugle mais qui l'est devenu très jeune suite à un accident, et qui a amélioré un système d'écriture déjà mis en place par Charles Barbier appelé sono-graphie. Le système de Barbier se basait uniquement sur les sons, ne prenant pas en compte l'orthographe, la ponctuation, les signes mathématiques. Braille a ainsi mis en place son propre code alphabétique construit uniquement à partir de 2 rangées de 3 points, permettant 64 combinaisons comprenant l'alphabet, les accents, la ponctuation ou encore les caractères musicaux.

Le braille donne de fait aux personnes aveugles et malvoyantes un accès aux mêmes livres et revues que ceux destinés à une lecture visuelle. Cet alphabet tactile est essentiel en termes d’accès à l’éducation, de liberté d’expression et d’opinion, ainsi que d’inclusion sociale.

Une journée pour sensibiliser à Saint-Pierre

Pour célébrer cette date, l’association Valentin Haüy, comité pour les aveugles et mal voyants de La Réunion, organise un évènement sur Saint-Pierre où les aveugles, mal-voyants et tous ceux qui le souhaitent peuvent venir s’initier à l’apprentissage du Braille.

Le reportage pour La 1ère de Marine Clain :