5% des enseignants en septaine, de nouvelles modalités sont à prévoir à la rentrée

HM / Michelle Bertil •

Ce vendredi matin, la rectrice de l'Académie de La Réunion, Chantal Manès-Bonnisseau a fait le point sur la rentrée scolaire. Des nouvelles modalités entreront en vigueur dès le lundi 25 janvier.

"Le protocole sanitaire concernant la rentrée scolaire n'est pas modifié en profondeur, on appelle à la vigilance des établissements", affirme Chantal Manès-Bonnisseau, la rectrice de l'Académie de La Réunion. "En gardant la même détermination à assurer une scolarité la plus normale possible aux 216 400 écoliers, collégiens et lycéens de l'Académie".

(Re) voir le reportage de Réunion La 1ère :

Covid Reprise cours

Le protocole sanitaire

A compter de ce lundi 23 janvier, le protocole sanitaire sera renforcé dans les établissements scolaires.

Le port du masque "grand public" reste obligatoire pour l'ensemble du personnels, tant dans les espaces clos, que dans les espaces ouverts.

Les élèves de maternelle ne sont pas concernés par le port du masque. En revanche, il est fortement conseillé aux élèves en école élementaire d'en porter. Les collégiens et lycéens sont eux, obligés d'en porter à la fois dans les espaces clos, comme en extérieur.

La distanciation physique est maintenue entre les élèves de groupes, de niveaux ou de classes différents. Une distanciation qui doit s'opérer lors des déjeuners, avec une distance d'au moins un mètre entre les élèves d'autres classes.

Certaines activités sportives qui nécessitent des contacts sont interdites en intérieur.

Les locaux doivent être nettoyés et aérés.

Il est rappelé aux élèves de se laver les mains fréquemment.

L'Académie prévoit plus de 180 000 masques pour les membres du personnels.

Une cellule de suivi dans les établissements

A partir de lundi 23 janvier, la cellule de suivi des cas Covid 19 dans les établissements sera réactivée au rectorat. Une quinzaine d'infirmiers scolaires ont été formés par l'Agence Régionale de Santé, pour intervenir en cas de besoins : dans la réalisation de tests antigéniques.

5% des professeurs en spetaine

Un protocole particulier est mis en place pour les élèves et le personnels revenant de voyage. Tous les voyageurs arrivant à La Réunion et qui devront retrouver le chemin de l'école, doivent respecter une septaine, en suivant les recommandations de l'Agence Régionale de Santé. La réalisation d'un test à l'issue de la septaine leur sera demandé.

5% des professeurs et autant d'élèves seront en spetaine à la rentrée prochaine. Ils assureront des cours en distanciel, afin de respecter le protocole sanitaire mis en place.

Le nouveau baccalauréat

La rentrée scolaire voit le déploiement du nouveau baccalauréat. 8 200 élèves de terminale générale ou technologique sont concernés par ces nouvelles épreuves.

"Les épreuves de spécialités ne se passeraient pas au mois de mars comme annoncé, mais en contrôle continue. Seuls les épreuves de philosophies et le grand oral seront au calendrier du mois de juin. Les lycées professionnels eux, ne sont concernés par aucun changement", a annoncé la rectrice de l'Académie de La Réunion.

L'intersyndicale Education appel à la grève

FO, FSU, SAIPER, SUD appelent l'ensemble du corps enseignant à se mobiliser, le mardi 26 janvier. Ils dénoncent la suppression de postes, leurs conditions de travail. Et demandent la revalorisation des salaires et des carrières dans l'éducation nationale.