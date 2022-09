L’Université de La Réunion accueille chaque année de nombreux étudiants étrangers. L’an dernier, ils étaient 987, cette année, 674 sont déjà inscrits, dont plus de 300 nouveaux. L’offre de formation et la qualité de la recherche sont mises en avant.

La journée d’accueil des étudiants internationaux à l’Université de La Réunion s’est déroulée ce vendredi 16 septembre. Plus de 300 nouveaux étudiants, de 44 nationalités, étaient présents.

L’Université compte au total 674 étudiants étrangers inscrits, de 56 nationalités, et les inscriptions restent ouvertes. L’an dernier, 987 étudiants ont été reçus.

L’Université de La Réunion est la seule université française et européenne présente dans l’Océan Indien.

674 étudiants internationaux sont inscrits à l’Université de La Réunion.

56 nationalités représentées

Sur les 56 nationalités, la majorité est issue de pays de l’Océan Indien, comme Madagascar, les Comores, l’île Maurice. Arrivent ensuite les étudiants européens, grâce au programme Erasmus, venant d’Allemagne ou de Suisse principalement.

Enfin, le Panama, la Bolivie, le Pérou ou encore la Russie sont aussi représentés. Et puis, pour la première fois cette année, des étudiants rwandais et sud-africains sont accueillis.

Une offre internationalisée

L’Université de La Réunion a été récompensée pour sa qualité d’accueil des étudiants internationaux. Elle se distingue par son offre de formation, de plus en plus internationalisée avec des cours en anglais depuis au moins 3 ans, explique Anne-François Zattara, vice-présidente déléguée Europe & International à la Coopération régionale de l’Université de La Réunion.

La Réunion a développé de la recherche de pointe dans certains domaines, tels que la biodiversité, la santé, les maladies émergentes ou encore les énergies renouvelables. Le Laboratoire de l’Atmosphère a intégré le prestigieux classement de Shanghai, qui valorise les meilleurs secteurs de recherche à travers le monde.

Une université aux nombreux partenariats

Une expérimentation est menée en 2022 par l’université en partenariat avec l’Université du Kwazulu Natal, en Afrique du Sud, dans 4 domaines : bâtiment et énergie ; atmosphère et climat ; Agro-alimentaire ; biodiversité et écosystèmes tropicaux aquatiques, littoraux et insulaires.

Elle permettra à 10 étudiants, à savoir 5 de chaque université, d’effectuer un semestre d’études universitaires dans chacun des établissements d’accueil.

214 accords disciplinaires avec 123 établissements européens

Rebecca est Allemande. Elle souhaite mener ses études dans le domaine l’enseignement, et est inscrite en faculté de littérature et sciences humaines. Elle voulait partir loin de son pays. La beauté de La Réunion, sa nature, sa culture, l’ont séduite, tout comme l’offre et la qualité de formation de l’Université, dont elle se dit confiante.

L’Université de La Réunion a intégré le réseau de l’université franco-allemande, qui compte plus de 190 établissements d’enseignement supérieurs, situés en France métropolitaine et en Allemagne. Le réseau rassemble près de 6 400 étudiants et plus de 300 doctorants.