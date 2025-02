Saint-Leu : 373 pieds de zamal détruits le jour de la Saint-Valentin

Le 14 février dernier, les gendarmes de Saint-leu et les policiers municipaux de la ville, ont mis la main sur 373 pieds de zamal. Les plants ont immédiatement été détruits.

Pas de pause dans la lutte contre les stupéfiants !

Les forces de l’ordre ont découvert le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, 373 pieds de zamal sur la commune de Saint-leu. A l’origine de l’opération, les gendarmes et les policiers municipaux de la ville.

Les pieds de zamal étaient répartis sur 3 sites qui ont, le jour même, fait l’objet d’un désherbage mécanique pour destruction.

L’an dernier, 500 kg de cannabis ont été saisis, deux fois plus qu’en 2023.

La lutte contre les stupéfiants au cœur d’un plan d’action

A la demande du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, les préfets doivent rapidement mettre en place un "plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien".

Un plan qui inclut évidemment le trafic de stupéfiants mais aussi un plan anti-bandes, les reconduites aux frontières ou encore la mobilisation des maires.

A La Réunion, ce plan a été présenté vendredi dernier au Port par le préfet, Patrice Latron.

Des contrôles beaucoup plus nombreux

Pour lutter contre les trafics, les contrôles de la douane seront donc renforcés au port maritime avec l’installation d’un scanner en juillet prochain pour améliorer le contrôle des containers.

Des pôles de cybersurveillance vont être mis en place par la police et la gendarmerie pour surveiller les réseaux sociaux. Objectif : permettre plus d’enquêtes et d’interpellations concernant les trafics qui se déroulent sur internet.

Enfin, les contrôles sur la voie publique et à la sortie des lieux festifs vont également être renforcés.