863 000 habitants à La Réunion au 1er janvier 2020, soit 1,3% de la population française

L'Insee Réunion a publié ce jeudi 29 décembre 2022 les chiffres de la population légale en 2020 : 863 100 habitants étaient recensés sur l'île. Il apparaît que la croissance démographique est un peu moins forte ces dernières années. La population augmente toutefois plus vivement dans le nord du département.

Réunion La 1ère •

863 083 c'est le nombre exact d'habitants qui était recensé par l'Institut national des statistiques et études économiques à La Réunion au 1er janvier 2020. Ce qui représente 1,3% de la population française, et classe le département au 24ème rang des plus peuplés du pays.

23 000 personnes de plus entre 2014 et 2020

Entre 2014 et 2020, la population réunionnaise a augmenté de 20 300 personnes, soit 3 400 habitants de plus en moyenne par an.

Toutefois, cette croissance de 0,4% de la population réunionnaise par an est moins importante entre 2014 et 2020 qu'entre 2009 et 2014. Ce rythme est quand même supérieur à celui de la France métropolitaine (0,3%).

La croissance démographique de La Réunion s'explique en grande partie ainsi : les naissances sont supérieures aux décès, ce qui occasionne une hausse de la population de 9 000 habitants par an en moyenne entre 2014 et 2020. Mais le phénomène se tasse ces dernières années, la population vieillissant.

Par ailleurs, l'Insee note un nombre de départs plus important que celui des arrivées à La Réunion depuis le milieu des années 2010, principalement des jeunes partant poursuivre leurs études en métropole : de quoi contribuer aussi au ralentissement de la croissance de la population.

Une croissance dynamique dans le Nord

Là où la croissance de la population est la plus dynamique, c'est au Nord, avec 0,9% de plus en moyenne par an. C'est un rythme deux fois plus rapide que la moyenne régionale. En effet, de nombreuses personnes s'installent dans l'agglomération de Saint-Denis pour travailler ou faire leurs études, analyse l'Insee. A Sainte-Suzanne aussi, le nombre d'habitants progresse vite, gagnant 1,2% en moyenne chaque année.

Une croissance proche de la moyenne dans le Sud

Dans le Sud, la croissance de la population est proche de la moyenne régionale, soit 0,5% par an. Si elle reste forte dans l'agglomération Saint-Pierre/Tampon, elle tend à baisser à l'Etang-Salé, reste proche de la moyenne régionale à Saint-Joseph et Saint-Louis, et est à l'arrêt aux Avirons et Saint-Philippe.

Une croissance divisée par 6 dans l'Est

Dans l'Est, le nombre d'habitants ne gagne que 0,2% par an entre 2014 et 2020 : la croissance est divisée par 6 par rapport à 2009-2014. Saint-Benoît perd même des habitants, et à Saint-André leur nombre n'augmente que de 0,3%. Là où la population gagne en nombre de façon dynamique, c'est à La Plaine-des-Palmistes et à Bras-Panon.

Dans l'Ouest, une faible baisse

Enfin, dans l'Ouest, la population est en faible baisse sur la période. "Les déménagements vers d’autres microrégions ou en dehors de l’île sont en effet plus nombreux que les emménagements dans l’Ouest", analyse l'Insee. Saint-Paul a ainsi perdu quelques centaines d'habitants entre 2014 et 2020, mais Saint-Leu et La Possession en ont gagné (+0,6% par an). Au Port et à Trois-Bassins, la population baisse fortement (-1,6% et -0,6% par an).

Taux de croissance annuel moyen de la population par commune de 2014 à 2020

Source : Insee, Recensements de la population 2014 et 2020.

Les populations légales par microrégion, intercommunalité et commune à La Réunion Les populations légales par microrégion, intercommunalité et commune à La Réunion Population municipale 2020 Population municipale 2014 Taux de croissance annuel moyen entre 2014 et 2020 Taux de croissance annuel moyen entre 2009 et 2014 en nombre en % LA RÉUNION 863 083 842 767 0,4 0,6 Nord / Cinor 211 437 200 090 0,9 0,2 Saint-Denis 153 001 144 642 0,9 -0,1 Sainte-Marie 34 350 33 042 0,6 1,7 Sainte-Suzanne 24 086 22 406 1,2 0,0 Ouest / TCO 211 983 213 321 -0,1 0,3 Le Port 32 619 35 653 -1,5 -1,6 La Possession 33 370 32 261 0,6 1,4 Saint-Leu 34 740 33 575 0,6 1,9 Saint-Paul 104 301 104 634 -0,1 0,2 Les Trois-Bassins 6 953 7 198 -0,6 0,4 Sud 312 126 303 027 0,5 0,9 Civis 180 758 177 134 0,3 0,8 Les Avirons 11 470 11 315 0,2 1,6 L’Étang-Salé 13 645 14 103 -0,5 0,9 Petite-Île 12 401 12 035 0,5 0,8 Saint-Louis 53 744 52 803 0,3 0,5 Saint-Pierre 83 930 81 583 0,5 1,1 Cilaos 5 568 5 295 0,8 -2,4 Casud 131 368 125 893 0,7 1,0 Entre-Deux 7 040 6 634 1,0 1,4 Saint-Joseph 38 465 37 362 0,5 0,8 Saint-Philippe 5 085 5 101 -0,1 0,0 Le Tampon 80 778 76 796 0,8 1,1 Est / Cirest 127 537 126 329 0,2 1,3 Bras-Panon 13 416 12 887 0,7 2,0 La Plaine-des-Palmistes 6 723 5 950 2,1 3,2 Saint-André 56 857 55 900 0,3 1,1 Saint-Benoît 36 994 37 738 -0,3 1,7 Sainte-Rose 6 237 6 722 -1,2 -0,3 Salazie 7 310 7 132 0,4 -0,8 Guadeloupe* 383 559 400 186 -0,7 -0,1 Martinique 361 225 383 911 -1,0 -0,6 Guyane 285 133 252 338 2,1 2,4 DOM** 1 893 000 1 879 202 0,1 0,4 France métropolitaine 65 269 154 64 027 784 0,3 0,5 FRANCE** 67 162 154 65 906 986 0,3 0,5 *hors Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

**hors Mayotte.

Source : Insee, Recensements de la population 2009, 2014 et 2020.

La population française a augmenté de 1,3 million d'habitants entre 2014 et 2020

Au 1er janvier 2020, 65 269 150 personnes vivent en France métropolitaine. En y ajoutant les départements de La Réunion, de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, la population française hors Mayotte atteint un total de 67 162 150 habitants. Mayotte, qui selon les termes de l’article 157 de la loi n° 2002-276 était jusqu'ici soumise à un recensement quinquennal exhaustif, n’est pas concernée par le décret authentifiant de nouvelles populations dites « légales ».

La population de la France augmente de 1,3 million d’habitants entre 2014 et 2020, soit + 0,3 % par an. En 2020, la France occupe la 2e place en Europe par sa population, derrière l’Allemagne (83,2 millions d’habitants) et juste devant le Royaume-Uni (67 millions d’habitants).