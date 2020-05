8 communes rouvriront leurs écoles, le 18 mai. A Trois-Bassins, la rentrée se fera le 25 mai [CARTE]

À l'heure du déconfinement, au total, 9 communes de l'île sur 24 ont décidé de rouvrir leurs écoles lundi. À Trois Bassins, les élèves sont attendus en classe le 25 mai.

L'école de votre enfant sera-t-elle ouverte ou fermée le 18 mai prochain à La Réunion ? Pourrez-vous emmener votre marmaille à la maternelle ou au primaire ? A l’approche de la rentrée scolaire, tous les maires ont annoncé leur décision.8 communes rouvriront leurs écoles, le 18 mai prochain:- Saint Denis- La Possession- Les Avirons- L’Entre-Deux- Cilaos- Petite-Ile- Ste-Rose- SalazieLa commune de Trois-Bassins, la rentrée a été décalée au 25 mai prochain.Plus d’une dizaine de maires ont déjà annoncé qu’ils refusaient d’ouvrir leurs écoles le 18 mai prochain, face à des « conditions sanitaires intenables ». Les écoles resteront donc fermées dans les communes suivantes : Saint-Joseph, Bras-Panon, Saint-Philippe, Saint-André, le Tampon, Sainte-Marie, Saint-Paul, Saint-Benoît, Le Port, La Plaine-des-Palmistes, Saint-Leu, l'Etang-Salé Sainte-Suzanne, Saint-Pierre et Saint-Louis.Si toutes les communes ont à ce jour prises leur décision, certains maires sont encore en discussion avec la préfecture de La Réunion pour réfléchir à une possible réouverture après le 18 mai. Notre carte sera actualisée au fur et à mesure.Dans ces communes, on se prépare aujourd'hui à l'accueil des élèves. Comme à l'école mixte Jean Baptise Bossard à Sainte Clotilde, où s'est rendu ce matin le recteur de l'académie de la Réunion, Vellayoudom Marimoutou.Les professeurs des écoles s'habituent aux masques qu'ils devront porter quotidiennement. Certains craignent qu'ils compliquent la pratique de leur enseignement. Des masques qui ne seront pas obligatoires pour les élèves.Le reportage de Jean Régis Ramsamy et Philippe Hoareau :