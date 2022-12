A l’approche des vacances, les délais restent longs pour obtenir son passeport à La Réunion

A l'approche des vacances de fin d’année, des Réunionnais ont l’intention de voyager à l’étranger. Encore faut-il avoir son passeport en règle. Depuis quelques mois, il faut être patient pour l’obtenir ou le renouveler. En avril, il fallait jusqu’à deux mois pour obtenir un rendez-vous. La situation ne s’est pas améliorée.

Céline Latchimy / Rahabia Issa •

Martin doit se rendre en Thaïlande en famille. Ces vacances sont prévues depuis cinq mois, mais elles risquent d’être perturbées. Déposé en mairie le 28 septembre dernier, ce père de famille n’a toujours pas reçu le passeport de sa fille.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

De long délai d'obtention de rendez-vous

Document essentiel pour pouvoir voyager à l’étranger, la demande de renouvellement de passeport de sa fille "est en stand-by depuis deux mois". "Mon dossier est parti de la mairie pour la préfecture, mais il n’a visiblement pas été traité depuis, explique Martin. Il me reste 15 jours pour trouver une solution, avant mon départ". Cette attente s’ajoute à celle du long délai d’obtention d’un rendez-vous. Ce père de famille a mis un mois pour avoir un créneau.

85 demandes de passeport traitées par jour sur 44 000

"Ils essaient de me trouver des solutions pour que je passe en priorité mais si tout le monde passe en priorité ? s'interroge Martin. Je suppose que je ne suis pas le seul à être dans cette situation". Il faut en effet faire preuve de patience. De nombreuses demandes sont effectuées chaque jour et doivent être traitées par les employés.

Sur 44 000 demandes, "on essaie de traiter 85 demandes de passeport par jour. Parfois, c’est difficile car il manque des choses dans les dossiers", explique Marietta Pausé, adjointe administrative à la préfecture. "On doit faire des retours en mairie, on demande aux gens de rapporter des pièces", ajoute-t-elle.

La dématérialisation et la photo

Sans ces pièces, les employés sont dans l’incapacité de traiter les dossiers. La dématérialisation des démarches serait une des raisons qui expliquent des manques dans les documents demandés. Selon Marietta Pausé, "les gens ne sont pas habitués à faire leurs démarches sur Internet, c’est une nouveauté".

Toutefois, le plus gros problème reste la photo. Bien souvent, "elle n’est pas conforme", précise-t-elle. "Elle doit avoir moins de six mois", souligne un autre employé. "Il y a une vérification qui est faite et si elle fait moins de six mois, la demande sera rejetée", conclut ce dernier.

Comment faire sa demande de passeport ?