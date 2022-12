Ce dimanche 25 décembre, un repas partage était organisé à Saint-Leu pour les plus démunis. Depuis trois ans, Nadia, une citoyenne, organise chaque dimanche cette action solidaire à destination des sans abris, des mères de famille isolées ou encore des retraités. En plus du repas dominical, elle leur apporte également son aide chaque mercredis et vendredis.

Céline Latchimy-Irissin avec Jean-Régis Ramsamy •

Ce dimanche 25 décembre, plusieurs SDF, retraités et mères de famille isolées se sont retrouvés au niveau du front de mer de Saint-Leu, pour partager un repas. Au menu : un bon cari poulet, accompagné de pois citrouille et de riz. A Saint-Leu, un repas partage organisé chaque dimanche pour les plus démunis • ©Daniel Fontaine Ce moment de partage est un rendez-vous hebdomadaire, qui a lieu chaque dimanche depuis trois ans, grâce à l’initiative solidaire de Nadia. La citoyenne donne de son temps "trois fois par semaine" ; elle est épaulée par des bénévoles. "Tous les dimanches, on ramène des repas. Les mercredis et vendredis matins, on offre le petit-déjeuner, des vêtements et des produits d’hygiène" confie-t-elle. Le reportage de Réunion La 1ère : L’initiative solidaire de Nadia, en faveur des plus démunis "On redonne du courage aux gens" Pour donner du baume au cœur à leur prochain, Nadia et les bénévoles s'organisent. "Chacun ramène des dons, cuisine chez soi. Nous faisons ça sans argent, sans être une association" explique Nadia. On redonne du courage aux gens car ce sont des invisibles qui deviennent visibles. Nadia, à l'initiative de cette action solidaire "Elle nous aide beaucoup" témoigne une mère de famille qui participait au repas ce dimanche. "Quand je l’ai connu, j’avais beaucoup de problème : ma fille et mon garçon n’avaient pas de vêtements pour l’école. Nadia nous a toujours aidé et elle continue à le faire". A Saint-Leu, un repas partage organisé chaque dimanche pour les plus démunis • ©Daniel Fontaine

