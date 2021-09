Accident mortel à Saint-Paul : le chauffard présumé présenté à la justice

Ce lundi 20 septembre, le chauffard présumé de Saint-Paul doit être présenté au parquet de Saint-Denis. Le conducteur est soupçonné d’avoir pris la fuite après avoir mortellement percuté un scootériste, sur la quatre-voies, dimanche.

Dimanche, vers 2 heures du matin, un scootériste est décédé, sur le coup, fauché par une voiture, sur la quatre-voies, au niveau de la bretelle de Bellemène, à Saint-Paul. Le conducteur de la voiture a ensuite pris la fuite.

Recherché par les forces de l'ordre, le chauffard présumé a été interpellé et placé en garde à vue. L’homme est présenté à la justice ce lundi 20 septembre, pour décider de son placement en détention provisoire.

Conduisait-il sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue ? Pourquoi s’est-il enfuit après l’accident ? Une enquête est ouverte pour déterminer les causes du drame.

Un choc très violent

Le véhicule aurait percuté le deux-roues par l'arrière. Le choc aurait été très violent. Le pilote aurait été projeté sur plus de 200 mètres.

C’était le second accident mortel en moins de 24 heures le week-end dernier dans l’île. Samedi, un accident mortel a aussi eu lieu en fin d’après-midi, à l’Etang-Salé, sur la route des plages. Un motard est décédé et son passager est entre la vie et la mort à l’hôpital.