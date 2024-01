Aéroport Roland Garros : le trafic aérien dépasse son niveau d’avant Covid à La Réunion

Bonne nouvelle pour le trafic aérien à La Réunion. Selon les chiffres de l’aéroport Roland Garros, il dépasse son niveau d’avant la crise sanitaire du Covid, en accueillant près de 2,7 millions de passagers l’an dernier, soit +8,1% par rapport à 2019.

LP •

Au total, près de 2,7 millions de passagers ont été accueillis l’an dernier, à l’aéroport Roland Garros, à La Réunion. C’est une hausse de 8,1% par rapport à 2019.

Ainsi, le trafic aérien dépasse son niveau d’avant la crise sanitaire du Covid, à l’aéroport Roland Garros. La hausse est plus forte par rapport à 2022 (+14,7%), l’activité aérienne était encore impactée par les conséquences du Covid-19.

La fréquentation Paris-Réunion en hausse

Parmi ces 2,7 millions de passagers, près de 52 000 sont en transit et ce nombre augmente fortement, +42% par rapport à 2019.

Tout au long de l’année, la fréquentation des lignes entre l’Hexagone et La Réunion a poursuivi sa progression (1,564 million de passagers, +7,1% par rapport à 2019), avec un important flux touristique.

Le succès du Réunion-Maurice

En 2023, le trafic régional a été rétabli après les restrictions de la crise sanitaire. Le nombre de passagers a augmenté de près de 40% sur les lignes de l’océan Indien par rapport à 2022, et de 10% par rapport à 2019.

Pour la première fois, sur les vols Réunion-Maurice, la fréquentation franchit les 600.000 passagers (+13% par rapport à 2019). La desserte de l’île-sœur reste la deuxième source d’activité pour l’aéroport Roland Garros, après celle de l’Hexagone.

Le dynamisme du Réunion-Mayotte

La liaison Réunion-Mayotte, opérée par trois compagnies (Air Austral, Corsair et Ewa Air jusqu’en août 2023) conserve son dynamisme (215.000 passagers, +28% par rapport à 2019).

En revanche, les vols entre La Réunion et les aéroports malgaches enregistrent une baisse de 15% du nombre de passagers (142.800 en 2023), en lien avec les difficultés de la compagnie Madagascar Airlines, qui s’est retirée de la desserte de La Réunion en novembre. Les liaisons Réunion - Madagascar sont assurées par Air Austral et Corsair.

Le succès du Réunion-Bangkok

"La fréquentation des lignes sur l’Afrique du Sud et les Seychelles a remonté l’an passé, sans retrouver pour autant son niveau de 2019, contrairement à la desserte des Comores (+4% par rapport à 2019)", indique l’aéroport.

Sur le long-courrier international, le ligne Réunion-Bangkok enregistre une forte progression (près de 51.500 passagers, +21% par rapport à 2019).

Le fret en léger recul

Dans le domaine du fret, l’année 2023 a été marquée par une légère progression des tonnages traités par rapport à l’année précédente (27.965 tonnes, +1,2%), mais un recul de -3,9% par rapport à 2019.

La baisse est légère pour les importations, qui représentent plus des deux tiers de l’activité de l’aérogare fret (20.253 tonnes, -1,7%). Les Réunionnais ont moins recours aux colis express (- 600 tonnes en 2023).

Le recul des exportations est plus marqué : 7.713 tonnes et -9,2%, par rapport à 2019. L’essentiel de cette baisse est lié à la mauvaise campagne fruitière (ananas et letchis) en novembre et décembre 2023. Contrairement aux années précédentes, aucun vol cargo spécial n’a été opéré en fin d’année pour expédier les fruits réunionnais vers l’Hexagone.