Affaire Alicia : les pédophiles présumés du Tampon jugé ce mercredi

Le pédophile présumé du Tampon, piégé sur internet, se retrouve devant la justice ce jeudi 2 juillet, avec un complice. L’homme au short orange fluo est tombé dans le filet de deux lanceurs d’alerte.

LH / Suzette Emma •

Un rendez-vous inattendu

À lire aussi Le Tampon : les gendarmes ont entendu le pédophile présumé

Les chasseurs de pédophiles

©Franceinfo

À lire aussi Alicia, un faux profil Facebook, piège un pédophile à La Réunion

À lire aussi Affaire Alicia : un second pédophile présumé entendu

L’affaire avait eu un retentissement national, et avait par la même occasion fait connaître la pratique de la traque des pédophiles sur internet. Au moyen d’un faux profil sur Facebook, deux lanceurs d’alerte avaient démasqué l’an dernier un pédophile présumé.Le dimanche 19 mai 2018, en centre-ville du Tampon, un homme vêtu d’un short orange fluo attend de rencontrer Alicia, 12 ans. A l’heure indiquée, ce n’est pas une adolescente mais deux hommes qui se présentent. Ils ont piégé le prédateur sexuel.Ce dernier tente d’expliquer sa présence par un rendez-vous avec un ami. Son compte Facebook a, dit-il, été piraté. Des mensonges grossiers, semble-t-il. L’homme serait bien celui qui envoie des messages pornographiques à une "gamine" de 12 ans. Des propos accompagnés de photos de son sexe.L’individu est âgé de 65 ans, il vient de tomber dans les mailles du filet de deux lanceurs d’alerte qui ont créé le profil d’ "Alicia", dans le but de démasquer pervers et pédophiles.Après l’interpellation de l’homme au short orange, l’enquête progresse très vite. Trois jours plus tard, un second homme est lui aussi placé en garde à vue. Ils seront jugés cet après-midi pour proposition sexuelle faite à une mineure via des réseaux sociaux.