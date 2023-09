Affaire des emplois de cabinet à la Région: Didier Robert et son avocat sont au palais de justice de Champ Fleuri

Didier Robert, l'ancien président de Région et son avocat Maître Creissen

Ils avaient prévenu hier la presse par un communiqué et ils ont tenu parole: Maître Philippe Creissen et son client Didier Robert se sont présentés ce vendredi matin au palais de justice de Champ Fleuri pour être auditionnés par un juge afin de saisir le tribunal administratif. L'ex patron de la pyramide inversée veut comparaître pour être jugé des faits présumés de "détournement de fonds publics, faux en écritures publiques et prise illégale d'intérêts".

Didier Robert, l'ancien président de Région et son avocat Maître Philippe Creissen se sont bien présentés ce vendredi matin au palais de justice de Champ Fleuri. Il souhaite faire entendre sa voix dans l'affaire dite des "emplois de cabinet de la Région". Une enquête avait été ouverte suite à un rapport de la Chambre Régionale des Comptes. Les magistrats s'interrogeaient sur le nombre important de collaborateurs au sein du cabinet de Dididier Robert lorsqu'il était président de Région. Son avocat estime que le juge administratif va devoir trancher sur la qualification de ces emplois de collaborateur de cabinet. Pour Maître Creissen, "il n'y a pas d'infraction pénale concernant les agents publics"visés par la procédure en cours. "La procédure peut durer 6 mois" Les deux hommes ont déposé une demande d'audience devant le tribunal correctionnel espérant bousculer le calendrier judiciaire. "Monsieur ROBERT ne peut être privé plus longtemps de son droit d'accéder au juge pour faire apprécier les ingérences abusives de l'autorité de poursuite dans sa vie publique et privée. Monsieur ROBERT présentera au tribunal la première partie de sa défense portant sur des questions préjudicielles de droit public qui doivent être préalablement tranchées par le juge administratif pour qu'il rappelle les justes critères de qualification de tels emplois. " a rappelé ce vendredi matin le conseil de l'ancien président du Conseil Région. Selon Maître Creissen, cette procédure peut durer 6 mois. "Pour une bonne administration de la justice et ne pas retarder l'issue de ce procès injuste dans un délai raisonnable, ces questions doivent donc être posées dès maintenant. Les critères usuels du juge administratif ne sont pas ceux sur lesquels le parquet entend abusivement se fonder en reprenant ceux proposés par la CRC de la Réunion qui n'ont aucune valeur normative. Les critères de la CRC ne sont que des conjectures dans une société qui consacre la prééminence du droit." insiste Maître Creissen. La Procureure de Saint-Denis Véronique Denizot interpellée directement par l'équipe de Didier Robert ne s'est pas encore prononcé publiquement sur la demande de Maître Creissen.







