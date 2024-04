Affaire des emplois présumés fictifs de la Région : " je ne me défausse pas ", s'agace Didier Robert

Deuxième jour de procès pour Didier Robert et plusieurs de ses ex-collaborateurs. L’ancien président de Région est jugé pour détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêts dans une affaire d’emplois présumés fictifs au sein du cabinet de la Région.

LH / Harry Amourani •

Comprendre comment étaient recrutés les collaborateurs et comment était évalué leur travail ? Tel est l’objectif des débats de ce deuxième jour de procès. Ce mardi 16 avril, Didier Robert a été le premier à prendre la parole.

Didier Robert comparait dans l’affaire des emplois présumés fictifs de la Région • ©Harry Amourani

Une dizaine de prévenus pour huit emplois présumés fictifs

L’ancien président de Région comparait dans l’affaire dite des emplois présumés fictifs du cabinet de la Région. Il est jugé pour détournement de fonds et prise illégale d’intérêts. A ses côtés, Jean-Louis Lagourgue, ancien 1er vice-président à la Région, Vincent Bègue, l’ex-directeur de cabinet de Didier Robert, et 8 anciens collaborateurs sont jugés pour complicité et recel.

Un nombre anormalement élevé d’embauches a été constaté au sein du cabinet du président de Région entre 2016 et 2019, lors de la mandature de Didier Robert. Des embauches qualifiées " d’emplois de complaisance " par la Chambre Régionale des Comptes.

" Ce n’était pas mon travail ", s’agace Didier Robert

Interrogé sur la procédure de recrutement des collaborateurs au sein de son cabinet, Didier Robert répond que s’il avait son mot à dire, la gestion de cette procédure revenait au directeur général des services et au directeur des ressources humaines.

Le président du tribunal se dit surpris que l’on ait décidé de créer des nouveaux postes avant d’évaluer les besoins de la collectivité. Là encore, l’ancien président de Région renvoie la balle vers les cadres administratifs. " Je ne me défausse pas ! ", s’agace Didier Robert. " Ce n’était pas mon travail ! "

Le rôle " limité " des directeurs des ressources humaines cités comme témoins

Après l’élu, l’ancien et le nouveau directeur des ressources humaines de la Région ont pris la parole, cités comme témoins. Le premier, également en poste sous la mandature de Paul Vergès, explique à la barre que son rôle se limitait à vérifier la légalité des procédures d’embauches.

Son successeur en 2016 va dans le même sens en expliquant qu’il n’était pas destinataire des décisions de recrutement, comme pour le recrutement de Sabrina Ramin, payée comme conseillère technique au Conservatoire de Saint-Benoît. Un cas cité en exemple pour illustrer les lacunes du contrôle des missions réalisées. Pour ses nombreuses absences, elle a d’ailleurs dû rembourser 7 000 euros en 2019.

A qui donc la responsabilité de contrôler le travail des différents collaborateurs de cabinet ? La question reste posée.