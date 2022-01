NRL, cars jaunes gratuits, construction de lycées : les projets de mandature de la Région

Ce matin, Huguette Bello a dévoilé son projet de mandature au Moca. Elue en juin dernier, la présidente du Conseil Régional a décliné les orientations qu'elle souhaite donner à la collectivité pour les sept prochaines années, sans oublier de fustiger l'ancienne mandature menée par Didier Robert.

Dans les prochaines années, une agence Régionale de Biodiversité pourrait voir le jour à La Réunion. Ce projet, ambitieux, est l'un des chantiers de la Région. Ce mercredi 26 janvier, Huguette Bello, accompagnée des élus de la majorité régionale, ont présenté leurs projets de mandature au Moca, à Montgaillard. Des projets, qui tournent autour de trois axes : humain et solidaire, économique et durable. La présidente, élue en juin dernier, appelle à "une gestion plus saine".

Huguette Bello, présidente de la Région Réunion : la nouvelle majorité annonce deux audits

Le développement humain et solidaire

Huguette Bello s'adresse ici particulièrement aux jeunes avec une politique éducative ambitieuse. Parmi les projets évoqués :

- La construction de 4 lycées : le lycée des métiers de la mer au Port, un lycée à Cilaos, un lycée forestier et un lycée des métiers du tourisme

- La gratuité des livres scolaires au lycée

- Fixer un plafond d'1€ pour le repas fourni par les cantines scolaires

- Faire de la lutte contre le décrochage scolaire une cause régionale

- Renforcer les dispositifs de bourse étudiant

- Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs de la société

- Lutter contre l'illétrisme

- Refonder le dispositif de continuité territoriale

Le développement économique et l'ouverture de nouveaux horizons

L'objectif est d'accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Parmi les projets :

- Créer une banque régionale et solidaire pour financer les projets associatifs

- Créer un fonds réunionnais d'investissement stratégique

- Créer un service d'accueil relatif à l'octroi de mer

- Créer une agence régionale de l'innovation

- Déployer un dispositif de financement pour les pêcheurs

Le développement durable et la transition écologique

L'objectif d'Huguette Bello : sortir du tout automobile pour prendre soin de la biodiversité réunionnaise. Parmi les projets proposés :

- Achever le chantier de la NRL, "dans l'année" promet la présidente

- La gratuité des Cars Jaunes et augmenter leurs fréquences

- Devenir le territoire exemplaire des mobilités électriques : 140 000 voitures électriques avec 1 700 bornes de recharge

- Créer une agence Régionale de Biodiversité

- Mettre en oeuvre un plan "zéro déchet" à l'horizon 2030

- Lancer un grand plan propriété des ravines

Région Réunion : la majorité défend ses projets

Deux audits dont un financier

"Nous avons la détermination et le courage de redresser la situation parce qu'il est anormal qu'on soit aussi endetté" (plus d'un milliard 600 000 euros) a déclaré Huguette Bello. D'ici la fin de l'année, deux audits vont être organisés : un audit organisationnel et un financier, "pour rétablir une bonne et seine gestion".