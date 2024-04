Agriculture au féminin et lutte contre les discriminations au programme de la visite de la ministre Aurore Bergé

Deuxième jour de visite ministérielle pour Aurore Bergé. La ministre déléguée à l’égalité femmes hommes et à la lutte contre les discriminations a échangé avec des agricultrices dans la matinée, avant de rencontrer les acteurs du comité opérationnel de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+.

LH / Sophie Person, Precilla Ethève et Patrick Smith •

Aurore Bergé, ministre déléguée à l’égalité femmes hommes et à la lutte contre les discriminations, poursuit sa visite ministérielle à La Réunion, ce mercredi 24 avril.

Après avoir inauguré hier, mardi 23 avril, la maison des femmes, de la mère et de l’enfant à Saint-Paul, structure dédiée à l’accompagnement des victimes de violences intrafamiliales ou de harcèlement scolaire, elle s’est rendue à L’Etang-Salé ce matin pour rencontrer des agricultrices.

L'agriculture au féminin

Après une rapide visite de l’exploitation de Julie Poudroux, ces dernières ont notamment pu lui faire part des difficultés qu’elles rencontrent. Reprise d’exploitation familiale, congés maternité pour les exploitantes agricoles, les règles douloureuses, les difficultés financières, de nombreux thèmes ont ainsi été abordés.

Malgré cela, ces femmes ont exprimé leur détermination à gérer des exploitations. A La Réunion, les femmes représentent 18% des chefs d’exploitations et 25% des nouvelles installations.

Autour de la ministre déléguée à l’égalité femmes hommes, il y avait la députée Nathalie Bassire ou encore le maire de L’Etang-Salé, Mathieu Hoarau. Lors de son discours, ce dernier a tenu à exprimer la position de la droite départementaliste vis-à-vis de l’appel de Fort-de-France. Un appel, qui demandait à l’Etat de changer ses politiques d’aide vis-à-vis de l’Outremer, auquel il réaffirme son opposition et celle des maires de droite. Mathieu Hoarau a tenu à rappeler son attachement à la France et au statut de département français de La Réunion.

La coopération des services de l’Etat et des associations pour lutter contre les discriminations

En début d’après-midi, la ministre a rencontré les acteurs du comité opérationnel de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+ en préfecture. Cette instance permet dans chaque département de réunir l’ensemble des services de l’Etat, à savoir la police, la gendarmerie, la justice, l’Education nationale avec la préfecture et l’ensemble des partenaires associatifs.

L’objectif est de dresser un bilan des faits qui auraient pu se passer, les condamnations prononcées et les moyens mis en œuvre en coopération pour lutter contre les phénomènes de discrimination. Aurore Bergé a salué ce Corah, qui fait figure d’exemple, et insiste tout de même sur le besoin de renforcer les formations, des policiers et gendarmes notamment, pour un meilleur accompagnement.

Demain matin, jeudi 25 avril, Aurore Bergé échangera avec des élèves sur les préjugés à l’école.