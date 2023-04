Air Madagascar devient Madagascar Airlines

Madagascar Airlines est désormais l'unique compagnie aérienne nationale. C'est officiel depuis 22h, ce lundi 17 avril 2023. L’Aviation civile de Madagascar souligne qu'elle a franchi les cinq phases obligatoires en matière de réglementation, de sécurité et de sûreté. Madagascar Airlines est née de la fusion entre d'Air Madagascar et de Tsadaria.

Fabrice Floch •

L’arbre du voyageur et des couleurs vertes sur le fuselage personnifient l’identité de Madagascar Airlines. La nouvelle compagnie aérienne malgache résulte du mariage d’Air Madagascar et de Tsadaria.

Elle a obtenu son agrément, ce lundi 17 avril 2023. La nouvelle a été officialisée à 22h par un communiqué. Le document transmis aux médias pour le transporteur a été envoyé par l’Aviation civile de Madagascar. Après une année de travail, le projet répond aux exigences l'aviation civile : "Les cinq phases obligatoires en matière de réglementation, de sécurité et de sûreté ont été franchies ", nous apprend L’Express de Madagascar.

"Grâce à ces certifications de reconnaissance internationale, Madagascar Airlines desservira avec assurance et fierté les huit principaux aéroports nationaux de la Grande île en plus des lignes régionales en plus des lignes européennes déjà acquises", écrit la direction de la nouvelle compagnie.





Le capital s’ouvre aux investisseurs privés





Madagascar Airlines n’est pas la première compagnie malgache à se lancer dans l’aventure aérienne. Les années passent et toutes sont confrontées à la dure réalité du marché. Pour éviter cet écueil, le nouveau transporteur va ouvrir son capital au secteur privé national.

Afin de booster le taux de remplissage de ses avions, la direction de Madagascar Airlines s’engage à rehausser l’exigence dans les domaines négligés par le passé : ponctualité, régularité des vols et sécurité.

Ils comptent s’appuyer sur "l’International Air Transport Association" (IATA) et le "Billing and Settlement Plan" (BSP). Des négociations ont débuté avec ces deux organismes incontournables. Madagascar a été suspendu de l’IATA clearing house en 2016 et a quitté le BSP en 2018. Des accords financiers sont indispensables pour regagner la confiance de ces interlocuteurs.