Après 40 ans en Guyane, les frères Hoarau retrouvent leur île puis un ami d'enfance grâce à Réunion La1ère

C'est un conte de Noël péi ! Après 40 ans en Guyane, les frères Hoarau ont retrouvé leur île natale. Ils ont retrouvé leur famille réunionnaise, mais aussi un ami d'enfance, grâce au reportage de Réunion La 1ère.

La semaine dernière, nous avions suivi George et Guilbert Hoarau qui arrivaient à La Réunion pour la première fois depuis 40 ans et retrouvaient leur cousine Rosemay. Le reportage de Réunion La 1ère est diffusé en télévision, lorsqu'un ami d'enfance des deux frères les reconnaît.Ce samedi matin, au Tampon, nous avons suivi à nouveau George et Guilbert Hoarau qui ont retrouvé leur dalon, Alphonse. "Il y a eu le temps, la distance, mais l'amitié ne s'est jamais rompue", assure Alphonse.Ému aux larmes, George trouve difficilement les mots : "je ne pensais pas revoir un jour le pays et les copains". George et Alphonse se sont connus en métropole lorsqu'ils étaient au collège. "Je ne sais pas comment trois amis peuvent se retrouver comme ça. Nous étions très proches, surtout avec le football. Ça fait vraiment chaud au cœur", poursuit George qui a aussi revu George-Marie, un autre dalon et Aliette ce matin, la mère d'Alphonse. "Je n'imaginais pas le revoir, il était comme mon enfant là-bas", confie Aliette.Depuis 40 ans, George et son frère Guilbert sont agriculteurs en Guyane. La semaine dernière, ils ont posé le pied à La Réunion et ont découvert leur île natale pour la première fois. "Nous sommes des Réunionnais qui n'avons pas vécu ici. Je suis né à Piton Sainte-Rose et j'ai quitté La Réunion à un an et demi. Mon frère lui est né à Madagascar et il n'a pas connu La Réunion depuis 50 ans", racontait George dans un créole impeccable.La famille Hoarau a été évacuée de Madagascar en 1977, ils ont vécu dans l'Hexagone avant de s'installer en Guyane en 1983. C'est lors de leur passage en métropole qu'ils ont rencontré Alphonse.40 ans plus tard, leur retour dans l'île a eu lieu grâce à leur cousine réunionnaise, Rosemay. Elle a tout mis en œuvre pour les retrouver et les faire venir dans leur natale. George et son frère restent jusqu'au 20 janvier à La Réunion.