Après deux ans d’absence, le festival de l’océan revient sur la côte ouest

Le festival de l’océan revient dès le 25 juin prochain sur la côte ouest. Journées d’animation, stands de découvertes sur les métiers de la mer, et visites du bateau de la Marine nationale sont au programme. L’objectif : sensibiliser aux métiers de la mer et sur la nécessité de préserver le milieu marin.

Céline Latchimy avec Thierry Chapuis •

Organisé par l'Office de Tourisme de l'Ouest, le Cluster maritime, Sciences Réunion et la Réserve naturelle marine, le festival de l’océan se déroule sur plusieurs journées avec des animations, une soirée de projection et un grand nombre d'offres spécifiques sur les activités nautiques. Des stands à découvrir le 25 juin pour la journée de la mer au Port, mais aussi le 2 juillet sur la pointe de Trois Bassins et la plage de l’Hermitage.

Un festival pour sensibiliser sur le milieu marin

Un événement qui possède de nombreux objectifs. Parmi eux, "sensibiliser les Réunionnais sur la nécessité de préserver le milieu marin et les côtes de l’île" explique Olivier Hoarau, président de l’Office de Tourisme de l’Ouest. "Samedi 25 juin, ce sera l’occasion de visiter la Frégate Nivose, le bateau de la Marine nationale. L’objectif est d’amener à découvrir des métiers" souligne-t-il.

Des métiers qui peuvent ainsi intéresser les apprentis d’Auteuil, fondation qui forme et éduque les jeunes en difficulté. "Il faut les orienter vers des métiers qui ont du sens et qui contribuent à l’environnement" précise Philippe Rose, directeur général des apprentis d’Auteuil océan Indien.

Le développement de l’économie bleue dans l'île

Ce Festival intègre en effet l'ensemble des acteurs liés à l'économie bleue de l’île : le tourisme, la Marine nationale, les pêcheurs, les associations liées à la sensibilisation et la préservation, les écoles de formation.

L’économie bleue n’est pas négligeable dans l’île puisqu’elle représente 10 000 emplois directs, indirects ou induis ; soit 3 % de l’économie locale.

"C’est une part réduite de l’économie réunionnaise mais qui est en croissance et qui demande à se développer. L’océan est peut-être l’une des solutions pour l’avenir de La Réunion" argumente Sébastien Camus, président du Cluster maritime.