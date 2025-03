Après Garance, la Croix Rouge et la Banque alimentaire des Mascareignes lancent un nouvel appel à la solidarité

La Croix Rouge, la Banque alimentaire des Mascareignes, l’Union départementale des centres communaux d’action sociale et le Crédit Agricole annoncent la mise en place d'une plateforme unique de dons pour les familles sinistrées après le passage du cyclone Garance.

Afin de fournir une réponse plus efficace aux familles sinistrées après le passage du cyclone Garance le 28 février dernier, la Croix Rouge s'associe à la Banque alimentaire des Mascareignes, ainsi qu'au Crédit Agricole et à l’Union départementale des centres communaux d’Action sociale (UDCCAS) via le lancement d'une plateforme unique de dons.

"Le cyclone est passé mais les difficultés persistent", rappellent les représentants de l'association d'aide humanitaire. "L’aide alimentaire et les produits de premières nécessités sont cruciaux pour garantir des conditions de vie dignes aux sinistrés dans les jours à venir".

Des bénévoles de la Croix Rouge mobilisés auprès des sinistrés du cyclone Garance • ©PIROI - Croix Rouge française

Des dons par courrier ou via internet

Ces dons peuvent être effectués depuis le site internet dédié (https://donner.croix-rouge.fr/urgence-reunion-credit-agricole/~mon-don) ou encore par chèque au 121 Boulevard Jean Jaurès, 97400 Saint-Denis à l’ordre de la "Croix-Rouge française La Réunion - Urgence Garance".

Les sommes récoltées permettent à la Croix Rouge et à la Banque Alimentaire des Mascareignes de rassembler les denrées alimentaires nécessaires à l'approvisionnement des stocks constitués afin d'être distribués aux personnes en détresse.

À l’UDCCAS, en lien avec les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) d'assurer ensuite la coordination et d'identifier les bénéficiaires afin de garantir une aide ciblée pouvant aller au-delà de l’aide alimentaire.

Les stocks logistiques de la PIROI - Croix Rouge française • ©PIROI - Croix Rouge française

4 000 colis alimentaires distribués jusqu'à présent

Le 3 mars dernier, une première aide d'urgence de 300 000 euros avait été proposée par le Crédit Agricole. Sur cette somme, 220 000 euros ont été débloqués et orientés vers les principales associations œuvrant auprès des plus défavorisés à La Réunion, afin de renforcer les actions sur le terrain et de garantir un soutien concret aux populations les plus touchées.

Grâce à cette aide, environ 4 000 colis alimentaires d'urgence de la Croix Rouge et de la Banque Alimentaire des Mascareignes ont pu être distribués. L’UDCCAS a pu accompagner neuf CCAS, mais jusqu'à aujourd'hui, les demandes continuent d’affluer. D'où le nouvel appel à la solidarité lancé par les initiateurs de cette plateforme unique de dons.

Des bénévoles de la Croix Rouge mobilisés auprès des sinistrés du cyclone Garance • ©PIROI - Croix Rouge française

"L’urgence ne doit pas faiblir, exhortent les porte-parole de la Croix Rouge. Nous appelons aujourd'hui la population, les entreprises, ainsi que les acteurs privés et publics à se mobiliser à nos côtés. Chaque contribution permet de prolonger cette chaîne de solidarité et d’apporter un soutien concret aux plus démunis. Ensemble, nous pouvons assurer aux sinistrés une aide durable et adaptée à leurs besoins. Vous aussi, vous pouvez faire la différence".