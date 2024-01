Après le Nord et l’Est, l’Ouest de La Réunion est aussi en vigilance fortes pluies et orages

Ce mercredi 3 janvier en fin de journée, l’Ouest de La Réunion passe aussi en vigilance fortes pluies et orages. Depuis ce matin, Météo France a déjà placé le Nord et l’Est en vigilance jaune. Le temps va continuer de se dégrader demain, jeudi 4 janvier, avec le rapprochement de la tempête Alvaro.

LP •

En plus du Nord et de l’Est, l’Ouest de La Réunion est aussi placé en vigilance fortes pluies et orages, ce mercredi 3 janvier, en fin de journée.

Alvaro au plus près d'ici jeudi

La nuit sera très humide sur l’île avec le rapprochement de la tempête tropicale Alvaro qui a touché Madagascar ces deux derniers jours. Alvaro entraîne beaucoup de pluies et du vent dans son sillage. Elle sera au plus près de nos côtes la nuit prochaine, ou jeudi 4 janvier au matin. Elle restera toutefois à plusieurs centaines de kilomètres de La Réunion et ne représente pas de menace directe pour notre île.

Pluies et orages la nuit prochaine sur le Nord

Pour la nuit prochaine, sur la moitié Nord, de Saint-Paul à Sainte-Rose en passant par Mafate, Salazie, les Plaines et le Volcan, des passages pluvieux parfois modérés, entrecoupés de périodes de temps sec vont s’alterner. Ces précipitations pourront donner de bons cumuls et prendre localement un caractère orageux. Prudence prés des radiers.

Plus au Sud, le temps devrait rester sec avec seulement un voile de nuages élevés plus ou moins épais.

Toujours du vent fort

Le vent de secteur Nord reste assez fort entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe au Sel et du côté de la Route des Laves. Sur les Pentes et crêtes exposées au vent de secteur Nord, le vent est également assez fort avec des rafales voisines de 80km/h comme par exemple du côté du Volcan et du Maïdo. Ces rafales rentrent par moment dans Cilaos. Sur les plus hauts sommets, les 100 km/h pourraient être tutoyer. Ailleurs le vent est faible.

La mer est agitée avec une petite houle de secteur Nord au nord et une petite houle de secteur Sud au sud.