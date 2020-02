L'armée recrute : 38 jeunes réunionnais débutent leurs classes en métropole

Trente-huit jeunes Réunionnais ont signé, ce mardi 4 février 2020, un contrat d’engagé volontaire de l’armée de Terre au centre de recrutement (CIRFA) de Saint-Denis. Ils se sont envolés en fin de journée vers la métropole pour rejoindre leurs régiments et débuter leurs classes.



Communiqué des Faszoi et FF •

Futur maître chien

©Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien ...

Les engagés se sont envolés vers la métropole

©Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien ...

Trente-huit jeunes Réunionnais (es) se sont envolés vers la métropole, ce mardi en fin de journée pour rejoindre leur régiment. " Ici, les volontaires sont motivés, sportifs et ont un vrai projet ", constate l’adjudant Mickaël. Le recruteur exerçant normalement à Vincennes est venu partager son expérience avec ses collègues du centre de recrutement et d’information des forces armées de Saint-Denis.Damien, né en métropole, titulaire du brevet des collèges, a choisi de servir dans la spécialité cynotechnique au 13régiment du génie à Valdahon. Passionné par l'élevage canin, le jeune homme a décidé de s'engager pour assouvir sa passion et " voir autre chose ". Il se lance dans l'armée pour relever le défi de sa vie.Mickaël, né à La Réunion, âgé de 19 ans est, lui, titulaire d’un bac professionnel en mécanique et maintenance automobile. Comme Damien, il a eu envie de prendre sa vie en main histoire d'assouvir son besoin " d’aventure et de découvrir le monde ". L’armée est demandeuse, il a été affecté au 121régiment du train de Montlhéry. En s'engageant, il marche sur les traces de son frère jumeau, qui lui a rejoint les troupes de montagnes en janvier.Ces jeunes Réunionnais (es) se sont envolés (es), ce mardi soir. Ils débuteront leurs classes dès la semaine prochaine.