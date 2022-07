Arnaque sur les réseaux sociaux : la gendarmerie appelle à la vigilance

Ce lundi, la gendarmerie de La Réunion appelle à la vigilance sur les réseaux sociaux. Plusieurs arnaques y circulent.

CL •

"Soyez prudents sur les réseaux" déclare la gendarmerie de La Réunion. "Il a été porté à notre attention que plusieurs arnaques circulent sur les réseaux sociaux en ce moment, en particulier sur Instagram" précise les autorités.

Ces derniers déclarent que la victime est contactée "via Instagram et se voit proposer un "travail" consistant à réceptionner des chèques sur son compte bancaire avant d'effectuer un virement sur un compte donné". Par la suite, "deux chèques d'un montant total de 2570 euros sont déposés et la victime effectue un virement sur le compte donné par l'arnaqueur. Malheureusement les deux chèques sont révélés être des faux par la banque de la victime" ajoutent-ils.

La gendarmerie rappelle quelques consignes, surtout lorsqu’il est question d’argent sur les réseaux :

Soyez très vigilants lorsqu'il est question d'argent sur les réseaux:

Ne transmettez jamais d'informations personnelles (données bancaires, informations sur votre identité) ou ne prêtez aucune somme d'argent à quelqu'un ;

Si possible, signalez à l'application toutes tentatives d'escroquerie que vous repérez.

Pour signaler un compte frauduleux sur Instagram :

1) Allez sur le profil frauduleux, sélectionnez les " ... " en haut à droite et cliquez sur "Signaler";

2) Puis appuyez sur "Signaler le compte" ;

3) Sélectionnez "Ce compte publie du contenu qui ne devrait pas être sur Instagram" ;

4) Enfin, cliquez sur "Arnaque ou fraude" (en bas de la liste).

Vous pouvez également bloquer l'arnaqueur pour éviter qu'il n’interagisse de nouveau avec vous en cliquant simplement sur "Bloquer".