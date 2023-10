Attaque terroriste dans un lycée d’Arras : l’effroi pour les élèves et personnels de l’éducation à La Réunion

La France passe en alerte "urgence attentat" ce samedi 14 octobre après l’attaque terroriste au couteau dans un lycée d’Arras hier. Un enseignant a été tué. A La Réunion, c’est l’effroi pour les élèves et personnels de l’éducation.

LP / Nakia Dany •

A La Réunion, les vacances scolaires ont débuté vendredi soir, alors que cette attaque terroriste provoque l’effroi pour les élèves et personnels de l’éducation dans l’île.

Alerte "urgence attentat"

Une attaque au couteau a eu lieu vendredi 13 octobre dans le lycée Gambetta-Carnot d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Un enseignant a été tué. Ce samedi 14 octobre, la France passe en alerte "urgence attentat". Jusqu'à 7 000 soldats de la force Sentinelle vont être déployés sur le territoire.

Regardez les précisions de Réunion La 1ère :

La France en alerte "urgence attentat" après l’attaque terroriste au couteau dans un lycée d’Arras. A La Réunion, c’est l’effroi pour les élèves et personnels de l’éducation

Trois ans après Samuel Paty

"C’est l’effroi dans la communauté éducative, on est quasiment à trois ans jour pour jour après l’assassinat de notre collègue, Samuel Paty, souligne Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU, à La Réunion. A l’époque on disait déjà plus jamais ça et on voit que cette tragédie recommence".

Il faut protéger le personnel de l’école qui défend les valeurs de la République, et qui est attaquée une fois encore aujourd’hui. Marie-Hélène Dor

Renforcer la securité près des établissements scolaires

Pour les élèves aussi, la question de la sécurité à l’école est posée. "La sécurité au niveau des collèges et lycées n’est pas assez présente à La Réunion, assure un collégien ce matin. Pour entrer dans mon collège, il suffit de dire qu’on est un parent d’élève et on peut entrer ainsi".

"Comment une personne peut entrer aussi facilement avec une arme blanche dans un lieu où les jeunes veulent apprendre et où on enseigne aux élèves", s’interroge encore un autre élève réunionnais.

Hier, Gabriel Attal, ministre de l'Education nationale, a annoncé qu'un "renforcement des forces de sécurité aux abords des établissements" scolaires sera mis en place à partir de ce samedi.

Le principal suspect en garde à vue

Un "moment d'union et de recueillement" sera aussi organisé dans les écoles lundi.

Depuis l’attaque hier, neuf personnes ont été interpellées, dont le principal suspect était surveillé de près par les services de renseignements. Originaire du Caucase et âgé de 20 ans, cet homme est un ancien élève de l'établissement. Huit autres personnes ont été arrêtées, dont la mère du principal suspect, ainsi que son frère âgé de 16 ans, sa sœur et son oncle.