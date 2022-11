Avec le Black friday et les fêtes de fin d’année, la douane de La Réunion alerte sur les contrefaçons

Le Black friday approche et les fêtes de fin d’années également. Vous êtes nombreux à faire des achats. A La Réunion, la douane alerte sur les contrefaçons et les produits qui ne respectent pas les normes.

LP / TC / PS •

Des prix attractifs sur internet ou en magasin. Avec le Black friday et les fêtes de fin d’année, vous êtes nombreux à faire des achats en ce moment.

"Nous portons une attention particulière sur les normes et les contre façons, assure Nicolas Le Gall, le directeur régional des douanes. Nous ne voulons pas que des jouets dangereux arrivent sous les sapins de noël à La Réunion".

Identifier les produits et les sortir du circuit

L’an dernier, plus d’1,2 millions d’articles de contrefaçons et plus d’un million d’articles ne respectant pas les normes avaient été identifiés par les douanes.

"Notre rôle est ensuite de les sortir du flux pour empêcher qu’ils arrivent jusqu’au consommateur et protéger le consommateur réunionnais", poursuit Nicolas Le Gall.

Regardez son interview sur Réunion La 1ère :

Le point sur les saisies douanières de l’année avec Nicolas Le Gall, le directeur régional des douanes

Des vérifications avant d'acheter

Ces produits ont été détruits. "Ils arrivent principalement de Chine où il n’y a pas les mêmes normes que chez nous", explique le directeur régional des douanes.

Pour éviter toute mauvaise surprise, la douane vous invite à vérifier "que ce que vous achetez est autorisé à entrer sur le territoire et que le prix payé inclut bien l’ensemble des taxes dues à l’entrée du produit en France". Plus d’informations en cliquant ici ou au centre d’appel "Infos Douane Service" au 0 811 20 44 44.

Des contrôles

En cas de non-respect de la réglementation, les agents des douanes qui effectuent les contrôles des colis dans les centres de fret express et de dédouanement postal saisissent les marchandises. En 2021, ils ont relevé 35 274 infractions dans le fret express et postal (+ 30%).

Toujours beaucoup de saisies de drogues

De plus, en cette fin d’année, le directeur régional des douanes dresse aussi un bilan sur les saisies de drogues. "Le nombre de saisies est aussi important que l’an dernier, et même en hausse dans certains domaines, explique Nicolas Le Gall. Les saisies de cocaïnes sont plus importantes qu’avant, les saisies de drogues de synthèse sont aussi plus élevées. Nous luttons contre ce phénomène".

Ces drogues arrivent de tous les pays, par des voyageurs, mais aussi par le fret express et postal dans de petits colis. "Les produits viennent surtout de l’Hexagone et de l’Union Européenne", ajoute le directeur. Quand ces personnes sont arrêtées, elles sont remises à la police ou la justice, et encourent des peines de prison".