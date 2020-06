Bac 2020 : le sésame validé avec le contrôle continu

Cette année, l'examen du baccalauréat sera validé en contrôle continu. La note du contrôle continu fera l’objet d’une appréciation et d’une harmonisation par le jury.

Plusieurs autres critères

Bac 2020 : le sésame validé avec contrôles continus



Des résultats affichés dans les lycées

12 524 élèves en terminale sont inscrits cette année au baccalauréat à la Réunion cette année. Pour obtenir le sésame, toutes leurs épreuves seront passées en contrôle continu. Dès demain, et jusqu'au 6 juillet, les professeurs procèderont donc à l'harmonisation des notes et aux délibérations.La motivation des élèves, les progrès et l'assiduité des candidats pendant les cours (physiques ou en ligne), feront la différence entre les reçus et les recalés. Le jury validera, ou non le bac, en tenant compte aussi des livrets scolaires et aux notes reçus pendant les premières séries d'épreuves.(Re)voir le reportage de Marie Ange Frassati :Au début du mois de juin, le ministre de l'Education Nationale, Jean Michel Blanquer, annonçait que les résultats du baccalauréat seraient

(Re)voir l'intervention de Jean François Salles, Directeur Académique adjoint des services de l'Education Nationale à La Réunion dans le journal de 19h :



​​​​Pour ceux qui y auront droit, les oraux de rattrapage se tiendront du 8 au 10 juillet.

Pour les candidats libres

Pour les 2% de candidats libres au baccalauréat, deux cas sont à distinguer. Pour les candidats scolarisés au CNED, le jury se prononcera sur la base de ce livret, au cours de la session du mois de juin.Ceux qui n’ont pas eu de notes en contrôle continu passeront le baccalauréat de la session de septembre. Ils auront un dispositif particulier pour maintenir leurs inscriptions dans l’enseignement supérieur sur Parcoursup, jusqu’à l'annonce des résultats.