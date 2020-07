Baccalauréat 2020 : chiffres et rattrapages, les points essentiels à retenir

C'est le jour J ! Les résultats du baccalauréat 2020 sont disponibles depuis 8h ce matin. Cette année, crise sanitaire oblige, les lycéens n'ont pas passé les épreuves mythiques du baccalauréat. Quelques chiffres à retenir.

Céline Latchimy •

Quelques chiffres

Les modalités de session de rattrapage

Afin de tenir compte de la période de fermeture des établissements, les chefs d’établissement et les directeurs d’organismes de formation professionnelle établissent une fiche attestant des parties du programme ayant pu être traitées. Les candidats convoqués aux épreuves orales doivent la présenter aux examinateurs qui adaptent alors les sujets d’interrogation proposés. Académie de La Réunion

La session de remplacement débute au mois de septembre

Porte d’entrée des études supérieures, cette année le diplôme est obtenu suite aux notes de l’élève en contrôle continu. Un affichage est disponible dans chaque lycée et les élèves peuvent se déplacer pour prendre connaissance des résultats, ou les consulter en ligne. L’harmonisation des notes et la délibération du jury se sont déroulées du 22 juin au 6 juillet.Cette année,étaient inscrits au baccalauréat, dont 227 relevant du ministère de l’Agriculture. Pour cette session 2020, les filles représentent 53 % de l’ensemble des candidats. 181 inscrits sont des candidats individuels ce qui représentent 1,4 % de l’effectif global, et 850 candidats sont en situation de handicap.Parmi les 12 524 candidats,(séries ES, L, S), ce qui représente 45 % des candidats.. Il s’agit d’une élève en section européenne du lycée privée Saint-Charles.On compte(STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie), soit 25 % des candidats. Dans cette série technologique,. Le lauréat est un élève du lycée Ambroise Vollard, en filière STD2A, en design art appliqué.Enfin,(dont 3 529 dans 59 spécialités relevant de l’Education nationale et 200 dans 8 spécialités relevant de l’Agriculture). Ces candidats représentent 30 % des inscrits. Dans cette série professionnelle,. Une moyenne obtenue par une élève du lycée Bois Joly Potier au Tampon, en gestion administrative.Parmi les candidats, il y a ceux qui n’ont pas obtenu leur diplôme. Rien n’est joué puisqu’ils ont encore les oraux de rattrapages pour tenter d’avoir leur bac.Dès demain,, les candidats qui n’ont pas eu de notes suffisantes en cours d’année devront se pencher sur les oraux de rattrapages. Pour faire partie de ce second groupe de rattrapage, les candidats doivent avoir une note globale comprise entre 8 et 10 sur 20., le candidat choisit deux enseignements au maximum qui sont obligatoires au cours de la terminale. Une épreuve orale est prévue pour chacun de ces deux enseignements choisis. Les deux notes de ces épreuves sont prises en compte uniquement si elles sont supérieures aux notes obtenues à l’issue du premier groupe. Des coefficients sont ensuite déterminés en fonction de la matière.l’épreuve de contrôle consiste, comme le prévoit la réglementation, en deux interrogations d’une durée de 15 minutes chacune. Chaque interrogation est précédée d’un temps de préparation de 15 minutes. Les interrogations portent, selon le choix du candidat, sur le français, l’histoire géographie, les mathématiques, la physique-chimie et/ou sur un enseignement professionnel. Les candidats qui obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 sont déclarés admis, après délibération du jury. Cette note est la moyenne de la note obtenue à l’épreuve de contrôle et de la note moyenne obtenue à l’examen.La session de remplacement au Bac est destinée aux candidats qui n'ont pas pu se rendre aux épreuves initiales pour une raison majeure et justifiée. Prévues au début de l’année scolaire 2020/2021, ces épreuves sont maintenues et débutent au mois de septembre., cette session concerne les candidats n’ayant pas pu présenter au jury le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu recevable, dans lesquels une ou plusieurs moyennes sont manquantes.Sont concernés également les candidats ajournés à l’issus des premiers et second groupes autorisés exceptionnellement par le jury à se présenter aux sessions de remplacement. A l’issue de la délibération d’harmonisation des notes du jury, les candidats sont convoqués aux épreuves dans lesquelles ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20, ou une note qui fait défaut dans leur livret scolaire. Les notes obtenues au cours de ces épreuves de remplacement se substituent aux notes obtenues en contrôle continu ou lors des oraux de rattrapage., les épreuves de remplacement, ouvertes habituellement aux candidats qui n’ont pas pu se présenter à la session principale en raison de force majeure, sont élargies. Ainsi, sont concernés les candidats ne pouvant faire valoir auprès du jury leurs résultats de contrôle continu ou ceux dont le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu ne permet pas au jury de se prononcer sur leurs compétences.A titre exceptionnel, la session est également élargie aux candidats ayant obtenu une note moyenne globale inférieure à 10 sur 20. Les candidats se présentent alors uniquement pour les matières dans lesquelles ils ont obtenu une note inférieure à 10. Les résultats obtenus lors de la session de remplacement se substituent aux notes obtenues avant cette session.