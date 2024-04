Bal Boukan à Saint-Pierre : une exposition artistique de 70 œuvres d'art péi

L'association Hang'art fête ses 10 ans. C'est dans cette optique 10 artistes péi ont travaillé de concert à la réalisation d'une exposition artistique sur le front de mer de Saint-Pierre. 70 œuvres péi seront ainsi exposées.

"C'est le grand kabar où les divinités et malzavan battent la poussière d'un Bal Boukan", affirme Sophie Hoarau, créatrice de l'événement.

Le Bal Boukan "nous rappelle notre histoire", l'histoire de La Réunion, précise Thierry Gangate, commissaire de l'exposition.

Les portraits recomposés de Jean-Luc Gigan racontent la batarsité, le mélange des genres. Une vision du métissage passant par les corps.

Dans Bal Boukan, on découvre la joie et le bonheur, beaucoup de peintures, de sculptures, des dessins.

Passer le cap des illusions pour tenter de "percevoir la réalité qui nous entoure", c’est l’approche de David Saminadin.

Comme les alchimistes, le peintre procède par petites touches pour révéler les plages de La Réunion qui le fascinent, de la plage de Terre-Sainte à la plage de Boucan. "C'est par la lumière qu'on perçoit toute chose", souligne David Saminadin, peintre.

Donner l'impression d'un paysage ou d'une pseudo-réalité, tout simplement par une accumulation de touches de blanc. L'idée de base, c'était de peindre à l'envers. C'était de partir d'un fond sombre, comme un aveugle qui ne voit rien, qui voit uniquement du noir. Et donc, on le fait percevoir le monde en ajoutant des tons plus clairs, en ajoutant de la lumière. C'est bien la lumière qui illumine le monde, sans elle on ne voit rien. On est plongé dans le noir total.