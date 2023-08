Balise Psy, l’association qui accompagne les porteurs de troubles psychiques vers l’emploi et les employeurs

Schizophrénie, bipolarité, troubles anxieux ou encore dépression sont autant de pathologies qui compliquent l’insertion professionnelle de ceux qui en souffrent. Pour éviter leur stigmatisation dans le monde du travail et faciliter leur insertion Balise Psy accompagne et forme aussi les employeurs.

Le maintien dans l’emploi des personnes fragilisées par un trouble de la santé mentale n’est pas chose aisée. Le sujet est délicat à aborder dans le monde du travail, souvent mal préparé pour cela, en raison de la stigmatisation et des craintes associées.

Une association, Balise Psy, basée à Saint-Paul, propose ainsi un accompagnement en ce sens Elle accueille les potentiels employeurs et accompagne les personnes concernées dans l’emploi.

Une nouvelle association pour faciliter l’insertion professionnelle

Inaugurée vendredi dernier, le 25 août, la structure est gérée par des bénévoles qui utilisent leur propre expérience. Si globalement, l’association a pour objectif de déstigmatiser les troubles psychiques, elle met en place des dispositifs particuliers d’accompagnement.

La plupart des maladies ne guérissent pas, mais par contre en s’appuyant sur certains leviers et en évitant certains écueils, les personnes peuvent retrouver une vie sociale et professionnelle plus ou moins épanouissante. Pascal Allard, le directeur de l’association Balise Psy

Resocialisation et redynamisation sont au programme, des activités et des actions en lien avec le besoin de sortir de l’isolement sont ainsi proposées, explique Pascal Allard. Des actions de sensibilisation et de formation envers les professionnels qui accueillent ce public en particulier dans le cadre de l’insertion professionnelle, sont dispensées.

Les personnes souhaitant des informations, voire même adhérer à l’association, peuvent la contacter au 02 62 11 20 83 ou sur les réseaux sociaux.

Une vie professionnelle et sociale est possible

Les bénévoles de l'association connaissent leur sujet, puisqu'ils souffrent eux-même de troubles psychiques, et ont réussi à les concilier avec une activité professionnelle.

Cela a été très long pour moi de pouvoir poser le diagnostic avec des professionnels de santé tout en travaillant, donc avec beaucoup d’arrêts maladie. Je n’en pouvais plus, je n’arrivais plus à gérer mon poste, ma fonction, donc je suis allée vers la médecine du travail, qui m’a orientée vers une RQTH et a proposé un reclassement. Sabine Técher, vice-présidente et fondatrice de Balise Psy

Désormais, Sabine se sent très à l’aise au sein de son travail. Ses collègues se montrent bienveillants à son égard, explique-t-elle, le chef de service et la DRH sont aussi à son écoute.

" Ce n’est pas parce qu’on est atteint d’un trouble psychique qu’on n’est pas comme les autres. On est comme les autres, avec une particularité ", insiste Sabine Techer.