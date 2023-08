Bertrand Noury, Réunionnais vivant à Hawaii, a tout perdu dans les incendies meurtriers

Il y a quelques jours, l'île de Maui dans l'archipel d'Hawaii a subi de violents incendies qui ont coûté la vie, selon le dernier bilan, à plus d'une centaine de personnes. Bertrand Noury, un Réunionnais vivant là-bas depuis une quinzaine d'années, en est sorti sain et sauf, tout comme sa femme et ses enfants. Mais tous leurs biens sont partis en fumée.

JCTS / AH / NLT •

Il y a une dizaine de jours, l'île de Maui dans l'archipel d'Hawaii a connu des incendies dramatiques : à ce jour, on déplore officiellement, plus de 100 morts, mais le bilan est voué à encore s'alourdir au fil des reconnaissances.

Parmi les rescapés de ce terrible sinistre, un Réunionnais natif de Sainte-Clotilde, Bertrand Noury, qui vit à Maui depuis déjà 17 ans. Si aujourd'hui il a tout perdu de ses possessions matérielles, sa famille est heureusement saine et sauve. L'homme de 36 ans, manager dans un hôtel de Maui, marié à une Hawaïenne et est père de deux enfants, dont un bébé de 15 mois.

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

Incendie à Hawaï : un Réunionnais et sa famille installés à Maui perdent tout

"Je n'ai même pas eu le temps de prendre quoi que ce soit"

C'est dans la journée du 8 août dernier que tout a basculé, alors que Bertrand préparait un barbecue en famille. "J'ai commencé à voir des cendres en feu, j'ai mis les enfants dans la voiture. (...) Je n'ai même pas eu le temps de prendre quoi que ce soit", raconte le père de famille. Ni argent, ni carte de crédit, ni permis de conduire, ni papiers d'identité...

"Mon t-shirt était à moitié en feu"

Avant de quitter le secteur, le Réunionnais prend soin également d'alerter les voisins qui seraient à l'intérieur de leur maison.

"J'ai essayé de taper sur les portes pour dire aux voisins d'évacuer, j'ai sauvé un chien, je suis sorti mon t-shirt était à moitié en feu". Bertrand Noury, Réunionnais vivant à Hawaii

Réfugiés dans un hôtel

Tous se réfugient alors chez les parents de la femme de Bertrand, à 5km de leur maison. Mais les flammes ne tardent pas à les rattraper : la maison de ses beaux-parents, sa voiture, tout flambe. Ils finissent par rejoindre l'hôtel où Bertrand est employé.

Sa maison réduite à un tas de cendres

Sur les photos des pompiers, le Réunionnais constate par la suite que sa maison est totalement détruite.

"On a vu notre maison, qui était haute de trois étages, s'était effondrée, réduite à un demi-mètre de cendres" Bertrand Noury, Réunionnais vivant à Hawaii

"J'ai tout perdu"

Pour le moment, Bertrand Noury et sa famille ont trouvé de quoi se loger, mais aussi se vêtir grâce aux différents dons, et les militaires s'organisent pour leur apporter à manger et à boire. S'il se considère chanceux d'avoir pu, lui et sa famille, sortir vivant de cette tragédie alors qu'un millier de personnes manquent toujours à l'appel, il se rend compte qu'aujourd'hui, il n'a plus rien. Ni sa maison, récemment acquise il y a deux ans, ni ses souvenirs. "J'ai tout perdu", soupire-t-il, ému.

"Rentrer à La Réunion, ça serait super"

A l'heure actuelle, déboussolé, il ne sait plus dans quelle direction aller.

"Rentrer à La Réunion ça serait super, mais récupérer tout ce que j'avais serait aussi super. Mes photos de mariage, la seule photo que j'avais de mon grand-père, le bijou que j'avais de lui. Tout ce que j'avais, je l'ai perdu. Ma voiture a fondu. Je n'ai rien du tout." Bertrand Noury, Réunionnais vivant à Hawaii

Une cagnotte pour reconstruire leur vie

Reste à pouvoir financer le retour à La Réunion de Bertrand, sa femme, et leurs deux enfants... soit une somme conséquente qu'ils n'ont plus, ni pour prendre l'avion, ni pour reconstruire leur vie.

"Je demande de l'aide à madame Bello et à monsieur Melchior. (...) J'espère que les Réunionnais vont comprendre ma détresse", explique Marie-Françoise Noury, la mère de Bertrand, à La Réunion. Elle vient de lancer, pour ceux qui souhaiteraient y participer, une cagnotte leetchi.

Bertrand Noury vit à Hawaii depuis 17 ans. • ©DR

Sa mère sans nouvelles pendant plusieurs jours

Aussi, le feu a détruit les réseaux d'électricité et de télécommunications et rendu difficiles les contacts. A La Réunion, la maman de Bertrand, Marie-Françoise Noury, a ainsi passé plusieurs jours dans la plus grande angoisse, sans nouvelles de son fils. "On a essayé d'appeler le 911, la famille, des connaissances, et lui-même. Tout était coupé, il n'y avait aucun réseau. Dimanche je l'ai eu au téléphone, il m'a dit maman, je suis sain et sauf", raconte-t-elle.

"C'est l'horreur totale"

La maman de Bertrand considère comme un miracle le fait que ses proches aient survécu au drame. Mais la petite famille hawaïenne n'en est pas moins choquée.