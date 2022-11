Bientôt un premier restaurant inclusif à La Réunion

Le premier restaurant inclusif de l’île va bientôt voir le jour. Une première dans l’île et en Outre-mer. Un projet dévoilé hier, vendredi 18 novembre par l’association "L’Eclat", dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées et du mois de l’économie sociale et solidaire.

Céline Latchimy •

Dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées et du mois de l’économie sociale et solidaire, l’association "L’Éclat" a dévoilé hier, vendredi 18 novembre, son projet de restaurant inclusif à La Réunion. Il s’agira d’un restaurant classique "où les repas seront confectionnés et servis par des personnes en situation de handicap" explique Mathieu Pasquet, le président de l’association. La carte proposera une cuisine saine, valorisant les productions agricoles locales et les circuits-courts. Une première à La Réunion et en Outre-mer.

Les précisions de Mathieu Pasquet, président de l’association, sur Réunion La 1ère :

"Rendre le handicap visible dans la société"

Le choix d’un restaurant n’est pas anodin. "L’objectif est de rendre le handicap visible dans la société et de lutter contre les préjugés" souligne Mathieu Pasquet. "Le restaurant est un lieu de rencontre et de convivialité. C’est un vecteur idéal pour faire évoluer les regards, un moyen de marquer les esprits en montrant les capacités de travail de ces salariés qui, grâce à ce modèle économique, accèdent à l’autonomie, l’épanouissement et le pouvoir d’agir" ajoute-t-il.

L’environnement de travail sera aménagé pour prendre en compte les besoins spécifiques des salariés autrement capables : carte réduite, recettes adaptées, salle de repos, siège en cuisine, horaires de travail repensés notamment. Pour mener à bien ce projet et former les salariés, "L'Eclat" sera soutenu par d'autres acteurs. Un partenariat a noté été signé avec les associations "Autisme Réunion" et "DYS Semblable".

Huit emplois seront créés : six travailleurs en situation de handicap, accompagnés de deux managers : un chef cuisinier et un gérant en salle. L’association espère ouvrir l’établissement à Saint-Denis ou à Sainte-Marie.